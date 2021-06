En México, ¿qué canal pasa Italia vs Turquía, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Azzurra debuta en el certamen ante uno de los rivales más complicados del Grupo A de la Euro 2021.

La espera llega a su fin: el balón comienza a rodar en la Euro 2021. Y el partido que da inicio a esta competición no tiene desperdicio, pues enfrenta a una renovada Italia con Roberto Mancini a la cabeza ante Turquía, equipo que viene completando actuaciones muy interesantes.

El partido será realmente atractivo para los seguidores mexicanos, pues se trata de dos equipos que buscan ser protagonistas en el certamen y que no pueden permitirse debutar con un tropiezo, pues posteriormente tendrán que enfrentar a Suiza y Gales sin margen de error.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL ITALIA VS TURQUÍA EN MÉXICO

El cotejo entre Italia y Turquía está programado para el jueves 11 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ITALIA VS TURQUÍA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de Canal 5 y TUDN. También será transmitido por el sistema de cable de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele abierta y cerrada. Es decir, se encuentra disponible en la mayor cantidad de sistemas de cable disponibles.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503

Sky Sports, por el contrario, nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play. El partido será transmitido en el canal 510 y 1510 en HD.

¿CÓMO VER TURQUÍA VS ITALIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Insigne, Berardi, Immobile.

Turquía: Çakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.