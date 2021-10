En México, ¿qué canal transmite Colombia vs Brasil por las Eliminatorias sudamericanas y a qué hora es?

Los Cafeteros regresan a casa para medirse ante unos pentacampeones que quieren seguir en lo más alto de la clasificación.

Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 siguen su camino y esta Fecha FIFA de octubre presenta un complicado duelo para la Selección colombiana. Los Cafeteros reciben en casa a Brasil, que marcha en lo más alto de la clasificatoria.

Con una racha perfecta de nueve victorias, los Pentacampeones del Mundo se encuentran en la cima de las Eliminatorias de CONMEBOL con 27 unidades. Por su parte, Colombia se sitúa en quinta posición con 14 puntos y busca sumar ante los grandes favoritos para hacer valer su condición de local.

A continuación, en Goal te presentamos toda la información que debes conocer para este emotivo partido si radicas en México.

Contenidos:

DÍA Y HORARIO DEL COLOMBIA VS BRASIL

El partido correspondiente a la Jornada 5 (pospuesto por COVID-19) se juega el domingo 10 de octubre a las 16:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 14:00 horas y en el Pacífico a las 15:00.

TRANSMISIÓN DEL COLOMBIA VS BRASIL

Dentro del país, SKY Sports tendrá el partido en exclusiva. Esto está disponible para todo el territorio mexicano. Será a través del canal 1510 de ese sistema de cable.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se halla disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Las Eliminatorias sudamericanas suelen ubicarse entre el canal 510 (1510 en High Definition) al 515 (1515 en HD), de acuerdo con la cifra de enfrentamientos por horario.

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

¿CÓMO VER COLOMBIA VS BRASIL EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de la CONMEBOL y muchos más del futbol sudamericano y europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

Colombia: Ospina; Muñoz, Mina, Cuesta, Tesillo; Barrios, Uribe; Quintero, Díaz; Falcao, Borré.

Brasil: Alison; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Arana; Everton, Fabinho, Gerson, Paquetá; Gabi, Gabriel Jesús.