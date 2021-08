En México, ¿qué canal transmite Betis vs Real Madrid por LaLiga y a qué hora es?

En medio del posible fichaje de Mbappé, el equipo de Carlo Ancelotti visita a los Verdiblancos de Guardado y Lainez.

Real Madrid visita al Betis en la Fecha 3 de LaLiga, en medio de todas las especulaciones que ponen a Kylian Mbappé con los blancos para esta temporada. Carlo Ancelotti sabe de la calidad del rancés, pero en múltiples ocasiones se ha cansado de decir que cuenta con un gran platel, con todo y pese al empate que tuvieron en la jornada anterior frente al Levante.

Los madrileños necesitan una victoria, pero enfrente estará Guardado y compañía. Por otro lado, Diego Lainez quedó fuera de la convocatoria debido a que recién reportó de sus vacaciones.

DÍA Y HORARIO DEL BETIS VS. REAL MADRID

El partido se juega el sábado 28 de agosto a las 15:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 13:00 horas y en el Pacífico a las 14:00.

TRANSMISIÓN DEL BETIS VS. REAL MADRID

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Ancelotti y Guardado con Lainez. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Betis: Rui Silva; Montoya, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guardado, Canales, Guido Rodríguez, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. DT: Manuel Pellegrini.

Real Madrid: Courtois, Vázquez, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Isco, Valverde; Bale, Benzema y Hazard. DT: Carlo Ancelotti