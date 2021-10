En México, ¿qué canal transmite Atlético Madrid vs Barcelona por LaLiga y a qué hora es?

Los Colchoneros del Cholo Simeone buscan aprovecharse de un conjunto culé que llega dolido tras su segunda goleada en Champions.

Parece que el destino disfruta de ver en crisis al Barcelona, porque luego de la derrota en Champions League en casa del Benfica, el equipo de Koeman ahora debe visitar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, en partido correspondiente a la Fecha 8 de LaLiga 2021-22.

Solo dos puntos separan a Colchoneros y Culés en la tabla general, por lo que sin lugar a dudas se trata de uno de los mejores partidos de este fin de semana. Por ello, en Goal te presentamos las opciones para seguir en vivo por TV mexicana este atractivo duelo.

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DEL ATLÉTICO MADRID VS. BARCELONA

El partido se juega el sábado 2 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

DÓNDE VER ATLÉTICO MADRID VS BARCELONA

La transmisión en vivo pasa solamente por Sky, compañía que tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Koeman y de Simeone.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA ATLÉTICO MADRID VS BARCELONA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming .

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Giménez, Mario Hermoso; Trippier, Koke, Marcos Llorente, Carrasco; Lemar; Griezmann/Correa y Luis Suárez. DT: Diego Pablo Simeone.

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Piqué, Dest/Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Luuk de Jong y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman