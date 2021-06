En México, ¿qué canal pasa Alemania vs Francia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

La Mannschaft y Les Bleus disputan uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos.

La Eurocopa 2021 tiene probablemente este martes 15 de junio, su partido más atractivo de la fase de grupos, cruzándose dentro del terreno de juego Alemania y Francia, en una contienda que parece ser de pronóstico reservado.

La Mannschaft presume una generación con el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud, mientras Les Bleus son el campeón mundial y gran candidato a llevarse el título por la calidad de su plantel y futbolistas.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ALEMANIA VS FRANCIA EN MÉXICO

El cotejo entre Alemania y Francia está programado para el martes 15 de junio de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ALEMANIA VS FRANCIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse a través de SKY.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de tele cerrada. Es decir, se debe abonar a la empresa mencionada una cantidad mensual.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER ALEMANIA VS FRANCIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Havertz, Gnabry, Müller.

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Mbappe, Benzema.