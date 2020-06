Metapán buca un defensa para cerrar sus fichajes

Los caleros tienen claro su objetivo.

En el occidente de El Salvador, no solamente el FAS busca un defensa, ya que también Isidro Metapán, dirigido por Víctor Coreas, quiere alguien en esa posición y así cerrar filas para el próximo torneo Apertura 2020.



Rafael Moraraya, presidente del equipo jagiar, comentó al respecto: “Esperamos cerrar la llegada de un defensor central más para dar cerrar el plantel. Sabemos que del medio para arriba ya estamos listos porque se ha fichado mucho tal y como nos pidió el cuerpo técnico”.



El dirigente no se atrevió a dar el nombre del jugador que podría engrosar las filas del cuadro calero, que quiere ser protagonista en el próximo torneo, que no tiene fecha de inicio todavía.