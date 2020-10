El ha sido protagonista en las últimas horas por cerrar el fichaje de Thomas Partey pero también de una gran polémica en las redes sociales. El mismo día que pagaron 50 millones de euros por un jugador, el club anunció el despido del actor que da vida a la célebra mascota Gunnersaurus.

Jerry Quy, el hombre que se enfuda el disfraz del alegre dinosaurio en cada partido, fue uno de los trabajadores que el Arsenal anunció que iba a despedir por los recortes de personal que ha llevado a cabo por la caída de los ingresos que ha supuesto el coronavirus.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z