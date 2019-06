Messi ya tiene 32 años: Los retos que le quedan por cumplir en el Barcelona y Argentina

El rosarino celebra su cumpleaños este 24 de junio desde la concentración de Argentina en Brasil justo después de pasar a cuartos de Brasil 2019.

Lionel Messi cumple 32 años este 24 de junio. El argentino ha llegado a la treintena pero sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo y el líder indiscutible tanto de la Albiceleste como del .

Sin embargo, el ocaso de su fútbol no parece estar cerca y aún puede cumplir con varios récords y objetivos que le quedan por cumplir antes de colgar las botas. Repasamos algunos de sus retos pendientes:

GANAR UN TÍTULO CON ARGENTINA

La de 2019 es una nueva oportunidad para el capitán de la Albiceleste. Ya está en cuartos de final, donde se medirá a . Si pasan el rival en semifinales podría ser la anfitriona. Si no lo consigue, Messi podrá volver a disputar la Copa América en 2020, cuando será anfitriona. El sueño del Mundial tras no lograrlo en 2006, 2010, 2014 y 2018 volverá a presentarse en 2022. En la cita de llegará con 35 años.

VOLVER A GANAR LA CHAMPIONS

En el Barcelona está gobernando y la en la última década. Ha ganado 7 de las últimas 10 ediciones del torneo español y 6 Copas pero la Champions no la levanta desde 2015 con cuatro eliminaciones sonrojantes consecutivas. En su palmarés figuran 4 orejonas pero quiere más, buscaría superar las 5 de Cristiano Ronaldo, Maldini o Di Stéfano y está a dos de igualar a Paco Gento, el jugador que más veces la ganó.

EL SEXTO BALÓN DE ORO

Messi no ha sido elegido oficialmente como mejor jugador del mundo desde 2015. Desde entonces, Cristiano Ronaldo lo ha igualado con cinco galardones e incluso Modric ha ganado el premio al mejor en 2018. De hecho, el premio The Best que ha creado recientemente la FIFA aún no lo ha ganado. Si vuelve a ganar el Balón de Oro será otra vez el que más tiene de la historia pero no ganar la Champions le está penalizando en las votaciones.

SER EL MÁXIMO GOLEADOR HISTÓRICO DE LA CHAMPIONS

Hace ya algunos años que Messi y Cristiano Ronaldo se quedaron solos en esta pelea pero el portugués ahora mismo le lleva ventaja y parece que Messi va a tener que esperar a que el portugués se retire o tenga un mal año en Europa para tratar de adelantarle. Messi suma 112 y Ronaldo 126.

EL ÚLTIMO RÉCORD EN EL BARCELONA

Por descontado ya ha batido casi todos los récords en el Barcelona. Es el máximo goleador, el jugador con más títulos pero aún tendrá que pelear un poco más para ser el jugador con más partidos. Ya ha adelantado a Iniesta y Messi suma 684 partidos pero aún está lejos de Xavi, que se marchó en 2015 con 767 a sus espaldas. Dos temporadas y algo más deberían ser suficientes para que el de Rosario también se apunte este récord.