Messi y Argentina se animan a soñar: "Estamos para pelearle a cualquiera"

Tras la victoria de la Albiceleste sobre Italia en Wembley, el capitán argentino se refirió al buen momento que está atravesando el equipo de Scaloni.

Después del gran partido que jugó en la Finalissima que Argentina le ganó 3-0 a Italia, en Wembley, Lionel Messi expresó su alegría por el rendimiento del equipo y no ocultó la ilusión que tienen los dirigidos por Lionel Scaloni.

"Hicimos un partido muy completo. El primer tiempo se nos complicó un poquito porque no le podíamos encontrar la vuelta a Jorginho, que jugaba un poco solo y eso nos complicaba para agarrar la pelota. Pero después del primer gol cambió el partido, lo manejamos de otra manera y el segundo tiempo fue espectacular", analizó el capitán argentino, en declaraciones a ESPN.

Aunque tuvo un rendimiento destacado, exhibiendo un gran nivel en cada intervención, la Pulga no pudo marcar. "Tenía ganas de poder hacer un gol hoy también. Sobre todo cuando veía que el partido ya estaba controlado, que sabíamos que ya estaba, que Italia prácticamente no nos generó nada y por ahí me la jugué alguna de más", reconoció.

Respecto al funcionamiento de Argentina, el mejor jugador del mundo sentenció: "Viene creciendo cada vez un poco más esta Selección. Crecemos partido tras partido. Tuvimos diez días de trabajo muy buenos, pocas veces lo tenemos. Pudimos seguir mejorando lo que ya tenemos, agregarle variantes al juego". "Hoy fue una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa. Siempre con los piés en el suelo y con humildad, pero estamos para pelearle a cualquiera", aseguró, y continuó: "Hoy era una linda prueba contra Italia, que juega muy bien. Una desgracia que no clasificó al Mundial, tranquilamente puede ser un partido de cuartos o semifinales del Mundial. Es una gran Selección".

En la misma línea, Messi elogió la unión del plantel argentino: "Cuando estamos juntos nos contagiamos, sacamos fuerza de donde no tenemos. Este grupo, todo lo que hizo, lo hizo de esta manera, jugando de esa manera todos los partidos. Hoy más que nunca. No se puede dar ventaja. Los detalles pueden definir un partido. Por suerte hoy me encontré bien. Cansado por momentos, pero nos contagiamos y nos damos fuerzas para ayudarnos dentro de la cancha".

Por último, el 10 indicó que "está bueno acostumbrarse a ganar" y que el invicto que ostenta la Scaloneta "es un plus". "Hay que seguir por este camino, seguir creciendo. Es lo que buscamos. Tenemos todavía que seguir intentando crecer para llegar de la mejor manera al primer partido. Ahora en septiembre será la última vez que nos podemos jugar. Este es el camino, lo tenemos claro. Estamos con mucha ilusión, contentos. Le vamos a seguir metiendo", concluyó.