Messi vuelve al Camp Nou 91 días después: "Qué ganas de volver a jugar acá"

El argentino y el resto de sus compañeros se entrenaron este sábado en el estadio del Barcelona para ir aclimatándose a la vuelta de la competición.

Lionel Messi ha vuelto a pisar su jardín. Tras 91 días alejado del césped del Camp Nou, el delantero argentino del ha vuelto a pisar el coliseo blaugrana para el entrenamiento de este sábado en el que Quique Setién les ha hecho cambiar de lugar de trabajo para que se vayan aclimatando a jugar en el estadio y a puerta cerrada como ocurrirá cuando se reanude la competición.

El rosarino no ha podido ocultar su emoción por volver a su casa futbolística y ha compartido un mensaje al respecto en instagram: "Cómo lo extrañaba... ¡Qué ganas de volver a jugar acá!". La ansiada vuelta será el martes 16 de junio con la visita del .

No obstante, la dicha no ha sido completa para Messi, ya que ha vuelto a realizar trabajo específico al margen de sus compañeros como medida de precaución para que se siga recuperando de la contractura que sufrió en el muslo derecho y no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros.