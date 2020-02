Messi se sincera: “Hoy no nos alcanza para pelear por la Champions”

En una entrevista a Mundo Deportivo explica cómo ve al Barça de cara a ganar Liga o Champions

Preguntado si ve factible ganar este año Liga o Champions se sinceró afirmando que “si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que a día de hoy no nos alcanza para poder pelear por la Champions”.

Las claves para mejorar en Champions

Messi analiza la situación del en y da sus claves diciendo que "creo que debemos ser más regulares en el juego, agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible, ser más fiables" y recuerda lo sucedido en el pasado afirmando que "no debemos cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año, no cometer lo que nos pasó en o , donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y nos pasa lo que nos pasa". Concluye afirmando que deben "manejar todos los detalles porque en la Champions cualquier mínimo detalle te condena y nosotros tenemos que tratar de llegar al cien por cien en todo para intentar ganar.

El recuerdo de Liverpool y Roma

Desvela que aún no se explica cómo cayó el Barça eliminado en dos noches negras como las de Roma y Liverpool: "La verdad es que no, que no encuentro explicación, sobre todo a lo de Liverpool. Roma puede pasar una vez y te agarra de sorpresa, pero que nos vuelva a pasar el año siguiente con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que me había pasado es difícil de explicar".

Respecto a la lucha con el por ganar la Liga, afirma que “ambos estamos siendo muy irregulares, perdimos muchos puntos y en ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se termina la Liga después del Clásico, pase lo que pase. Quedarán partidos importantes. Nosotros tenemos salidas duras y ellos también”.

La importancia del Clásico con un Madrid como rival en Liga

Añade que “después, de local puedes perder, como perdió puntos el otro día contra el el Madrid. A nosotros también puede pasarnos. Ya te dije que creo que esta Liga es muy irregular y vamos a estar ahí”

Recalca la importancia de ganar el Clásico: "Da mucha confianza. De estos partidos sales muy reforzado por lo que es el Clásico, por lo que significaría quizás ponerte por delante o sacar más puntos de ventaja. Creo que sería un punto de inflexión importante.