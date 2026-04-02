LEGO celebra la magia del fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con las estrellas del fútbol Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Para acercar a los aficionados a la acción, la nueva colección presenta a estos emblemáticos jugadores reimaginados como minifiguras LEGO, rindiendo homenaje a la personalidad de cada uno de ellos.

Incluye sets coleccionables que capturan sus trayectorias únicas, su estilo característico y sorpresas ocultas para que los aficionados las descubran. Desde construcciones cinematográficas de «Momentos destacados del fútbol» hasta sets a mayor escala de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi «Leyendas del fútbol», la colección invita a los aficionados de todas las edades a construir, exhibir y celebrar su amor por el deporte en casa.

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Los sets se construyen sobre bases con forma de letra, con detalles de color inspirados en la selección nacional de cada jugador, los números de la camiseta y una placa coleccionable, además de una minifigura LEGO del jugador para dar vida al momento. Todos los jugadores han reflexionado sobre esta colaboración única, y Ronaldo ha dicho: «¡No todos los días te conviertes en un set de LEGO!».

Para los aficionados que quieran rendir homenaje a CR7, su set presenta una base escultural de ladrillos con forma de «R» que luce los colores de Portugal y el emblemático CR7 de Ronaldo. En el interior del modelo, los aficionados encontrarán detalles ocultos que recorren la trayectoria de Ronaldo, además de una minifigura LEGO de Ronaldo y una placa coleccionable.

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Mbappé reflexionó sobre cómo se plasma su historia en el set: «El fútbol me ha enseñado a soñar a lo grande y a superar constantemente mis límites. Este set de LEGO cuenta parte de mi historia, pero, sobre todo, captura la energía y la creatividad que hacen que este deporte sea tan especial». La velocidad, la precisión y el estilo francés cobran vida con el set de Mbappé, construido sobre una elegante base de ladrillos en forma de M con los colores nacionales de Francia y un llamativo número 10, que representa su dorsal.

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El set de Messi permite a los aficionados recrear un momento de la magia de Messi construido sobre una base de ladrillos en forma de M con los colores nacionales de Argentina y un destacado «10» como número de camiseta. Por su parte, el set de Vini Jr. es una explosión de energía brasileña, construido en torno a una base de ladrillos en forma de V con los colores nacionales de Brasil y el característico número 7 de Vini Jr. El modelo incluye una minifigura LEGO de Vini Jr. en su pose de goleador, una placa coleccionable y referencias a su trayectoria en el campo de fútbol.

A principios de año, LEGO lanzó un impresionante set del trofeo de la Copa del Mundo, con figuras como Roberto Carlos y Cafú representadas con el llamativo diseño.

La colección ya está disponible para reservar online en LEGO.

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