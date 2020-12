Messi recibe su séptimo trofeo Pichichi: "¿El octavo? Prefiero ganar otra Liga"

El delantero del Barcelona fue galardonado este lunes durante la ceremonia que cada año realiza el diario Marca.

Este lunes, Lionel Messi ha recibido su séptimo trofeo Pichichi, el galardón que reconoce al máximo goleador de la Primera División española y que cada año entrega el diario Marca.

El delantero rosarino del Barcelona no pudo ganar la temporada pasada, pero aún así se ha vuelto a ser uno de los mejores jugadores del torneo a nivel individual. Además, ha sido el que más goles ha marcado y ha sumado 25 dianas en 33 partidos, acabando la temporada en lo más alto de esa clasificación.

Messi sumaba así su séptimo Pichichi, superando el récord del mítico Telmo Zarra, que fue el máximo goleador del campeonato español hasta en seis ocasiones.

Con el premio que recogió Messi este lunes en la ceremonia de fin de año de Marca, el internacional argentino sigue pulverizando récords en su carrera. No obstante, en la campaña 2019/20 el '10' blaugrana ganó el Pichichi más 'barato' de su carrera, siendo la temporada en la que ha necesitado marcar menos tantos para llevarse el galardón individual.

"¿Ocho Pichichis? Prefiero volver a ganar LaLiga"

Messi habló con Marca para agradecer el premio, y aseguró que "nunca" imaginó "conseguir tantos". "Superar la marca de Zarra es una alegría muy grande", aseguró.

Consultado acerca de la posibilidad de conseguir un octavo trofeo Pichichi, Leo señaló: "No sé ni lo pienso, no es algo que me preocupe o me obsesione. Prefiero ganar otra vez LaLiga antes que conseguir el Pichichi, pelearemos por eso".

En cuanto a la situación que atraviesa el Barcelona en LaLiga, comentó: "De a poquito vamos creciendo. Nos costó arrancar en liga, los puntos que nos dejamos tampoco lo merecimos, podríamos haber ganado varios de esos partidos que nos dejamos puntos. Como en , , ... Generamos mucho para convertir, hubiera cambiado la situación, pero hay que tener una racha de buenos partidos para volver a meternos ahí arriba".

Y sobre la ausencia del público por la pandemia del coronavirus, opinó: "Se hace muy feo, por eso se ven partidos muy igualados, muy complicados de ganar. La pandemia hizo que el fútbol cambie mucho y para mal, por los partidos que se están viendo. Ojalá se pueda volver a recuperar la normalidad".

Por último, se refirió al homenaje que le hizo a Diego Maradona el día que celebró un gol luciendo la camiseta de : "Fue un día muy especial, pude dedicarle ese pequeño homenaje que tenía preparado. Haber podido convertir es un lindo recuerdo y fue un día muy especial por todo lo que significa que Diego ya no esté más".