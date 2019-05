Messi: "No sé si llego al Mundial de Qatar"

En la previa de la Copa América, Leo habló de todo: la Selección argentina, Sampaoli, su familia, y sus deseos de ganar algo con la Albiceleste.

Lionel Messi encara el nuevo desafío de la con la Selección argentina , cuando hace meses atrás había decidido tomarse un descanso tras una nueva frustración con la Albiceleste. Sin embargo, lo desafía la posibilidad de conseguir, de una vez por todas, un título con su país.

"Quiero terminar mi carrera y haber ganado algo con la Selección argentina, o sino haberlo intentando todas las veces posibles. No quiero quedarme con la sensación de que no se dio y dejé pasar oportunidades por la gente que no quiere que esté o comentarios malos", dijo en charla con Fox Sports. A pesar de eso, también aseguró que no sabe cuánto más podrá jugar: "No sé si llego al Mundial de . Pasé varias cosas y no se dio. Dios decidirá si se da para mí o no. Todavía falta. Hoy me encuentro espectacular, bien físicamente y todo, pero son 32 años y no sé cómo voy a seguir. Pueden pasar muchísimas cosas. Ojalá que no, que no tenga ninguna lesión grave. Por lo físico lo digo, no por otra cosa".

Además, confesó cómo lleva la frustración que atraviesa en el seleccionado: "Siempre me dolieron las derrotas, pero desde que nació Thiago eso cambió: llegó a mi casa, veo a mi familia y lo manejo de otra manera".

Hablando de derrotas que duelen, La Pulga hizo un párrafo aparte para lo sucedido en el Mundial de 2018, en el que hubo algunas reuniones entre el plantel de la Selección y Sampaoli de las que mucho se habló, pero poco se dijo. "Fue complicado lo que nos tocó vivir ese mes, lo que fue la preparación. Si hubiésemos ganado el primer partido sería diferente, con la culpa de no haber metido el penal. Contra no pasaba nada hasta que nos hicieron el primer gol y las situaciones fueron llevando a eso", contó y fue contundente: "Soy una persona que me enseñaron que las cosas de grupo y vestuario queda ahí, pero fue un Mundial atípico".