Messi: "Hay gente del club y socios que no quieren que vuelva Neymar"

En una entrevista para Metro 95.1, Lionel Messi reveló que dentro del FC Barcelona hay gente que no desea la vuelta de Neymar

Lionel Messi siempre es una voz autorizada para hablar del FC . El jugador argentino no se suele prodigar en entrevistas, pero cuando habla, habla claro. Ahora, en una entrevista para la emisora argentina Metro 95.1, el capitán blaugrana habló de la vuelta de Neymar.

Además, reveló algo inesperado en la operación de regreso del jugador brasileño: que había gente dentro del seno del equipo de la Ciudad Condal, además de algunos socios, que no querían que el ex del Santos, ahora en el , volviese a Barcelona para volver a formar la MSN, con Messi y Suárez.

"Es complicado traerlo. Primero porque es difícil que salga, segundo por cómo se fue. Hay gente del club y socios que no quieren que vuelva. Si es por lo deportivo, Ney es uno de los mejores del mundo, pero es entendible toda la otra parte".

Otro de los temas por los que se cuestionó al '10' del Barça y es su contrato con el cuadro de la Ciudad Condal. El futuro de Messi es uno de los secretos mejor guardados y nadie, excepto el jugador, sabe exactamente qué se cuece. Sobre eso, y los famosos contratos vitalicios habló el rosarino.

"Se había hablado hace un tiempo, como se hizo con Iniesta y con otros. No quiero un contrato que me ate, porque no sé cómo voy a estar. No quiero estar si no estoy bien. Voy a competir hasta que me sienta bien físicamente, pero obvio que me quedaría toda la vida", afirmó.

Por otro lado, la ausencia de su contraparte en la Liga fue otro de los asuntos de los que habló Messi. ¿Qué supone para el argentino que Cristiano Ronaldo ya no esté en ? ¿Cómo era competir con él?

"Sí, estaba bueno cuando estaba en la Liga de España. Hacía más especiales los clásicos y le daba más valor", expresó el vigente campeón de Liga, reconociendo el mérito de su gran rival durante más de una década por todo.