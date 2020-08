Messi-Bartomeu: Todas las claves, preguntas y escenarios posibles si no negocian

Goal explica las claves del 'caso Messi', responde preguntas clave y revela los escenarios que se van a suceder si ambas partes no negocian.

Messi también sigue firme en su intención de abandonar el . Ni ha cambiado de estrategia, ni ha dado un paso atrás. Por su parte, Bartomeu y su junta cierran filas. Reiteran que el argentino debió comunicar su no continuidad antes del día 10 de junio, que no negociarán por Messi, que el club que quiera ficharle debe abonar 700 millones y que sólo se reunirá con el argentino para renovar. Goal explica las claves del 'caso Messi', responde preguntas clave y revela los escenarios que se van a suceder si ambas partes no negocian.

¿Por qué Messi no se presentó a las pruebas PCR del Barcelona? Sencillo. Messi sigue las instrucciones de sus asesores legales. Si envió un burofax para anunciar que su contrato se ha extinguido y que ya no es empleado del club, no tendría sentido que se hubiera presentado en el primer acto de la temporada programado por el club, las pruebas PCR. Si Messi se hubiera presentado en las pruebas, hubiera reconocido, de manera explícita, que su contrato con el Barcelona sigue vigente. Por eso no acudió. Ni podia, ni debía. Es decir, que ni Messi se ha declarado en rebeldía, ni ha desafiado al club.

¿Cuál es la frase clave del contrato? La 'Cadena SER' asegura que Messi firmó su última renovación por tres temporadas, más una opcional. Y que si Messi decide romper su contrato en la temporada opcional, su cláusula desaparece. Es decir, no es aplicable si el jugador rompe a partir de la finalización de la temporada 2019/20. La frase del contrato, en concreto, es esta: ”Está indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/2020”, según revela 'Onda Cero'. Una frase que podría dañar seriamente los intereses del FC Barcelona,que niega la mayor. Nadie cede.

¿Debe hablar Messi? Naturalmente que sí. Y como ya informó Goal, el argentino hablará y dará su versión de los hechos. No será de manera inminente, pero a buen seguro que tiene previsto ofrecer sus impresiones sobre todo aquello que está sucediendo en los últimos días, para explicar el motivo de su decisión y por supuesto para referirse a los que más le importan, los aficionados del Barcelona. Messi está convencido de que se han dicho muchas mentiras a inexactitudes y las aclarará cuando estime oportuno.

Pacto de caballeros, salida pactada y amistosa. Según avanzó Goal, Messi dio instrucciones a sus abogados para pactar una salida negociada de manera amistosa. Messi ha tendido la mano al club y el presidente Bartomeu se ha mostrado inflexible por ahora: no quiere sentarse para negociar una salida, sino sólo para renovar. La pregunta es ¿Cómo va a renovar alguien que ya ha enviado un burofax por el que comunica que no quiere seguir en el club? No tiene sentido. Ambas partes están condenadas a sentarse, hablar, llegar a un pacto de caballeros y negociar la salida. Messi no saldría de mala manera y el club habría defendido sus intereses, evitando que el crack se fuera completamente gratis.

Si Bartomeu y Messi no acuerdan un pacto y negocian, se plantean tres escenarios posibles. A saber:

El primer supuesto: Tras enviar un burofax para expresar su deseo de irse libre, el contencioso podría acabar en la vía judicial. El Barça defendería que no avisó de irse antes del 10 de junio como fecha límite y los abogados de Messi, basarían su defensa en el espíritu del contrato y en que la temporada acabó con el último partido de la campaña, la final de la Champions, como acreditan varios documentos legales y circulares en este sentido de la FIFA.

El segundo supuesto: Que Messi decida comper su contrato sin pagar la cláusula de 700 millones. Sus abogados creen que el contrato era de tres temporadas, más una opcional y que ese último año no esta sujeto a clausula. Messi podría irse gratis y si el Barça quiere, podría denunciarle por incumplimiento de contrato, siendo un juez el que decidiera. Si le da la razón a Messi, asunto resuelto. Si le da la razón al Barça, a Messi se le aplicaría una multa económica que, según expertos consultados por Goal, sería mucho menor que 700 millones de su cláusula y se cuantificaría atendiendo al daño ocasionado al club y al valor de mercado del jugador. Una indemnización que podría incluso ser inferior a los 100 millones.

El tercer supuesto: Que mientras se sucede una batalla legal en los tribunales, un club solicite formalmente el transfer de Messi para completar su fichaje como agente libre. En ese caso, el espíritu y la jurisprudencia de la FIFA prima el derecho del trabajador y obligaría a conceder el transfer al crack argentino en cuanto un club quiera ficharle y lo solicite de manera formal. Es decir, que Messi podría tener el transfer y jugar. Nadie podría negárselo. Ni la FIFA, ni la UEFA, ni por supuesto o la RFEF. El argentino tendría transfer independientemente de lo que los juzgados decidan sobre si Messi tiene razón o si la tiene el FC Barcelona.