Marcelino: "La propiedad no dio el visto bueno para fichar a Rafinha"

El técnico del Valencia descarta la llegada del barcelonista y destaca el "ejemplar" comportamiento de Rodrigo.

Marcelino García Toral, entrenador del , ha comparecido este sábado en la previa al encuentro contra el RCD , por la tercera jornada de . En ese sentido, el preparador de los Che descartó el fichaje de Rafinha, jugador del por quien "la propiedad no ha dado el visto bueno".

En primera instancia, a Marcelino se le preguntó en qué punto está la situación de mercado de Rodrigo Moreno. "Hay situaciones que a un entrenador se le escapan, esta es una de ellas", contestó a la pregunta de quién autorizó al delantero a despedirse. "Respetamos las decisiones empresariales. No sé en qué situación estamos, no pertenece a mi ámbito, nosotros no decimos los traspasos. Mantengo que la respuesta de Rodrigo ha sido ejemplar profesional y personalmente. Solo ha hecho que ayudar al grupo. Supongo que la incertidumbre no es la situación más cómoda y tengo que decir que su forma de actuar es ejemplar. Mañana decidiremos si estará en el once y lo que suceda hasta el día 2 no lo sé. Me remito a lo dicho por el presidente, hasta le final todo se puede dar en este aspecto", comentó.

En cuanto a si le consta que Rafinha Alcántara no llegará a Mestalla ni siquiera en calidad de cedido, Marcelino respondió de forma contundente: "El club me ha comunicado que la propiedad no ha dado el visto bueno a que venga ni cedido".

Y sobre si le sorprende esa decisión, confesó: "Me puedo sentir como cualquier persona como cuando se modifica una situación. Es respetable y tengo que aceptar las decisiones de la propiedad. Pensábamos que necesitábamos un centrocampista ofensivo y polivalente. Lo considerábamos una prioridad. Mi opinión no ha ido cambiando con el tiempo, este fichaje era una previsión de la temporada pasada. Consideramos que era importante traer a un jugador de estas características. Si se ha potenciado mucho o poco, queríamos potenciarlo como todo el valencianismo".

"Tenemos una dificultar importante por el cuarto puesto. Otros equipos como la , el Athletic de Bilbao, o no juegan competición europea y nosotros 4 competiciones. La plantilla, de la que estoy muy orgulloso, es un poco corta. Los jugadores que vienen han sido propuestos por la dirección deportiva. El Valencia ficha de acuerdo a diferentes estrategias. Puede haber acertado no en los diferentes casos. No ficha el entrenador o la DD. Hemos acertado mucho más que hemos fallado y hay otros que son estrategias de mercado o jugadores jóvenes que se les prevé un futuro. Todo esto está basado en algo elemental: Marcelino no ficha, Marcelino opina. Todos en la dirección deportiva llegamos a un consenso y luego se ficha. Este ha sido el funcionamiento desde nuestra llegada", añadió.ç

Por último, sobre si espera más fichajes antes del cierre de mercado, respondió: "Yo suelo ser coherente. He mantenido mi opinión toda la pretemporada y no he cambiado. No sabría decirte si vendrán más. Necesitamos el lateral derecho, hay una situación de incertidumbre con un jugador y ya veremos. No tengo ahora mismo respuesta para ello".