Mercado de pases de Independiente en vivo: rumores de altas y bajas para 2021

FABRICIO BUSTOS

Últimas novedades: 26/01/21

Estado: ¿Se mete Boca en el medio?

La situación del defensor en Independiente no es la mejor; el club de Avellaneda mantiene una importante deuda con el futbolista, quien tiene contrato hasta finales del año próximo, por lo que la intención de ambas partes es concretar su salida. En el Rojo tienen claro que no quieren venderlo a otro equipo del fútbol argentino, pero sin embargo hay un firme interesado que podría pedir condiciones por el jugador de 24 años: Boca busca reforzar el lateral derecho y, de no conseguir la la llegada de Nahuel Tenaglia, iría a la carga por Bustos, cuya cláusula de rescisión asciende a los 20 millones de dólares, pero podría salir por una oferta cercana a los 4 millones.

ALAN FRANCO

Últimas novedades: 24/01/21

Estado: ¿Lo convencen de seguir?

El Rojo no está en condiciones económicas de salir a apostar fuerte en el mercado y, por eso, una de los primeros objetivos que se planteó Julio César Falcioni en su llegada a Avellaneda es conseguir que se queden en el club los futbolistas que considera importantes dentro del plantel. Y el primero con el que habló el entrenador es el marcador central, quien estaba decidido a buscar nuevos horizontes en este mercado de pases: "Estuve hablando con Alan, lo traté de convencer de que lo mejor para él es hacer un buen campeonato en Independiente y le dije que después en junio yo le llevaba la valija hasta el aeropuerto", reconoció el DT en diálogo con radio La Red. ¿Logrará que cambie de opinión?

FEDERICO MARTÍNEZ

Últimas novedades: 24/01/21

Estado: Recién llegó y ¿ya se va?

Apenas tres meses después de haber llegado, la estadía del uruguayo en Independiente puede estar a punto de llegar a su fin. A pesar de que el uruguayo fue uno de los puntos más altos del Rojo en la Copa Diego Maradona, el club no está en condiciones de pagar el millón de dólares que se comprometió a abonarle a de Montevideo antes del 31 de enero, por lo que el extremo podría regresar a su país. De todos modos, la dirigencia ya inició las conversaciones para intentar reducir ese monto y lograr la continuidad del jugador, que desea seguir en el conjunto de Avellaneda.

SEBASTIÁN PALACIOS

Últimas novedades: 24/10/20

Estado: Tiene que volver, pero no quiere

Vencido el préstamo con , al tucumano lo esperaban en Domínico para que se sumara al inicio de la pretemporada bajo las órdenes de Julio César Falcioni, quien piensa tenerlo en cuenta para lo que vendrá. Sin embargo, el delantero no se presentó a los entrenamientos por una importante deuda salarial que mantiene el Rojo de su anterior paso por el club y las charlas con su representante para solucionar el conflicto todavía no llegaron a buen puerto. En principio, el deseo de Palacios es regresar a la Lepra, donde recuperó su mejor nivel, pero el nuevo entrenador confía en convencerlo de que será importante para el nuevo proyecto.

NICOLÁS BLANDI

Últimas novedades: 23/01/21

Estado: Conversaciones iniciadas

Julio César Falcioni quiere un centrodelantero para que compita por la titularidad con Silvio Romero y su primera alternativa es un viejo conocido,Nicolás Blandi, a quien dirigió durante su paso por Boca. Tras el pedido del DT, la dirigencia ya inició los primeros contactos con , donde el atacante no tiene demasiada continuidad, y en los próximos días podría elevar una propuesta formal para sumarlo a préstamo por un año. Sin embargo, el Rojo no es el único pretendiente que tiene el goleador: Estudiantes también está interesado en contratarlo y Juan Sebastián Verón ya mantuvo un primer diálogo con el futbolista para intentar seducirlo y que elija mudarse a La Plata.

FRANCO SOLDANO

Últimas novedades: 23/01/21

Estado: Falcioni se tiró un lance

Mientras en Boca todos son cuestionamientos para el centrodelantero, desde Avellaneda llegó un piropo: "Franco Soldano me gusta. A muchos periodistas no, pero a mí sí. Me parece un jugador interesante que en Unión hizo muchos goles y en Boca cumplió una función táctica muy importante para el equipo", aseguró Julio César Falcioni, que admitió que el atacante está en carpeta en caso de que no se cierre lo de Blandi.