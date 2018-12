Mercado de pases de River en vivo: los rumores de refuerzos y bajas para 2019

Todos los rumores de altas y bajas del plantel del Millonario de cara al próximo semestre.

RIVER LO QUIERE RETENER HASTA JUNIO

El futuro de Exequiel Palacios está en Real Madrid. Y es que según pudo saber Goal, el traspaso se cerrará después de disputar el Mundial de Clubes por un monto cercano a los 20 millones de euros. No obstante, la fecha de incorporación del futbolista es uno de los temas que aún quedan por definir y todo indica que el Millonario quiere retenerlo hasta junio, fecha en la que culmina la temporada del fútbol argentino. De hecho, el representante de Palacios aseguró que el mediocampista quiere esperar hasta esa fecha para incorporarse a la pretemporada del cuadro merengue.

KRANEVITTER, CERCA DE VOLVER

Selección del editor Luka Modric: De refugiado de guerra a mejor jugador del mundo

Goal 50: Los 50 mejores jugadores en el mundo de 2018

Champions League 2018/19: cuándo empezó, nuevo formato, equipos y grupos

Días, fechas y horarios: la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018 de Chile

Matías Kranevitter lleva ya tres años en el fútbol europeo y después de haber pasado por Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit, donde milita actualmente, nunca logró conseguir la continuidad esperada. Por eso, el tucumano ya comenzó a ver con buenos ojos la posibilidad de regresar a River y así lo hizo saber públicamente a finales de octubre: "La idea de volver va ser el día que hable con Marcelo o que me necesite. Todavía no se ha dado esa charla, pero Rodolfo (D'Onofrio) tiene mi número de teléfono, cuando necesite algo seguro me lo va a comentar". Casi dos meses después, y justo antes de que el Millonario inicie su participación en el Mundial de Clubes, las chances de que el tucumano pegue la vuelta son más concretas que nunca.

OFERTA MILLONARIA POR JUANFER

Juan Fernando Quintero, autor del gol más importante de la historia de River, recibió una millonaria propuesta de un club de China para seguir su carrera en el fútbol asiático a partir de 2019. Al futbolista colombiano lo habrían tentado con un contrato de más de cinco millones de dólares por temporada, mientras que al equipo de Núñez le habrían ofrecido alrededor de 10M de euros, cifra muy lejana de los 22M de su cláusula de rescisión. D'Onofrio y compañía sólo piensan en retenerlo, pero si los números suben, será casi imposible que no se vaya.

SANTOS BORRÉ, ¿SE QUEDA O VUELVE AL ATLÉTICO?

Uno de los titulares de River que no se sabe si seguirá en Núñez a partir de 2019 es Rafael Santos Borré. Es que si bien el propio delantero confirmó desde Madrid que hay acuerdo para regresar a Atlético de esa ciudad, horas después su representante dijo lo contrario. El colombiano llegó al Millonario proveniente del equipo del Cholo Simeone en 2017, a cambio de 3.5 millones de euros por la mitad del pase. La otra parte quedó en manos de los Colchoneros con una cláusula de recompra a fines del 2018, si River no adquiría un 25% más de la ficha. "Entre los clubes se han puesto de acuerdo, han estado en comunicación. Desde el momento en que llegué, Atlético Madrid siempre ha estado muy pendiente de mi crecimiento. En el momento en el que yo estoy ahora para ellos es muy importante", afirmó el atacante que metió tres goles en la Copa. Sin embargo, su agente Helmuth Wenin manifestó que "el presente y el futuro de Santos Borré es River" . "Está muy contento en el club y va a seguir en River. Gallardo lo potenció, es el responsable de este momento. Sacó lo mejor de él", aseguró, en declaraciones a Sportia.

SE VA A LA MLS

Gonzalo Martínez fue la gran figura de River en la Copa Libertadores y, minutos después de su histórico gol para el 3-1 final, confirmó lo que nadie quería escuchar: después del Mundial de Clubes se irá del club, probablemente al Atlanta United de la MLS. La 10 quedará vacante, pero deja una idolatría ganada a fuerza de goles determinantes, sobre todo ante Boca.

¿REAL MADRID SE LLEVA A PALACIOS?

Exequiel Palacios es la nueva joya del fútbol argentino, por el que los grandes clubes de Europa ya comenzaron a pujar. Y esa disputa ya tendría un ganador: en España aseguran que Real Madrid tiene cerrada la contratación del mediocampista de 20 años por una cifra superior a los 20 millones de euros netos. Con Santiago Solari confirmado como nuevo entrenador, el primer fichaje del invierno sería el juvenil y se quedará directamente en el Merengue, sin la chance de jugar seis meses más en Núñez para luego sumarse.

MILAN, INTER ¿Y BARCELONA? MIRAN A PALACIOS

Exequiel Palacios es uno de los jugadores del momento en River. Y como era de esperarse, el gran nivel que está exhibiendo no pasa desapercibido en Europa, donde dos gigantes italianos y hasta Barcelona ya lo tendrían en la mira.

Según el sitio Calciomercato, tanto Milan como Inter estarían interesados en el mediocampista tucumano de 19 años que ya se dio el lujo de debutar en la Selección argentina y que tiene contrato con el club de Núñez hasta 2021 y una cláusula de rescisión de 15 millones de euros . Antes del encuentro de semifinales de la Libertadores contra Gremio, Diario Sport publicó que Barcelona enviaría ojeadores a ver al juvenil en el partido de la Copa . "Me han llamado millones de intermediarios, pero concreto no hay nada. Nosotros nos sentamos con River porque le quieren subir la cláusula a 30 millones de euros. Tuvimos una sola charla y no decidimos nada", dijo su representante, Renato Corsi, en el medio mencionado anteriormente. ¿Se irá en diciembre?

¿EL FUTURO DE OTAMENDI ESTÁ EN NÚÑEZ?

¡Atención! Valentín Otamendi, el hijo del referente de la Selección, sueña con que su padre se retire en un club grande del fútbol argentino. ¿Se le dará? pic.twitter.com/BwnuD5Fd61 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 15 de octubre de 2018

"Es gallina, es gallina. Todavía es muy chico. No sabe, pero sí le gustan los colores blanco y rojo", reconoció Nicolás Otamendi, en declaraciones a ESPN, respecto al fanatismo de su hijo Valentín por River. Consultado por la posibilidad de jugar en un futuro en el Millonario, ,el defensor de Manchester City y de la Selección argentina contestó entre risas: "A Valentín le gusta".

¿MONTIEL SE MUDA A ESPAÑA?

El director del área de fútbol del Valencia , Pablo Longoria, se encuentra desde principios de octubre en Argentina observando futbolistas jóvenes que podrían interesarle a su club. Uno de los que le llamó la atención fue Gonzalo Montiel , defensor central de River reconvertido en lateral derecho que se viene destacando en el segundo semestre de 2018. El jugador de 21 años tiene contrato con el Millonario hasta 2021 y una cláusula de salida de 20 millones de euros.

GALLARDO LE DIJO 'NO' A MONACO

El artículo sigue a continuación

Monaco despidió a Leonardo Jardim y aunque ya confirmó la llegada de Thierry Henry, según aseguraron distintos medios franceses la primera opción que barajaron los dirigentes del club del Principado fue Marcelo Gallardo. El Muñeco, exjugador del equipo monegasco, habría rechazado la propuesta ya que pretende cumplir su contrato con River hasta diciembre de 2021.

¿VUELVE MASCHE?

Empezó a tomar fuerza la posibilidad de que Javier Mascherano regrese a River en 2019. Según dejaron trascender desde el entorno del jugador, el santefesino tiene ganas de pegar la vuelta a Núñez y el camino está muy allanado para que las negociaciones avancen sin problemas: el Jefecito es embajador del club en China, por lo que tiene una relación muy cercana con la dirigencia, y el Millonario no tendría que pagar un centavo para liberarlo de Hebei Fortune porque el contrato del futbolista tiene una cláusula de rescisión unilateral una vez que se cumpla el primer año del vínculo. Por ahora, Marcelo Gallardo tiene el puesto muy bien cubierto con Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini y el juvenil Santiago Sosa: ¿habrá lugar para Masche?