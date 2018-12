Mercado de pases de la Selección Colombia: Valencia pone sus ojos en Borja

Los hombres de la Tricolor son objeto de los principales rumores de la prensa internacional. Algunos podrían cambiar de aires en el próximo invierno.

Una nueva ventana de fichajes se acerca y el futuro de varios jugadores de la Selección Colombia vuelve a ponerse en entredicho, algunos por su excelente nivel, otros por falta de continuidad en sus actuales clubes.

A continuación, un repaso por los posibles movimientos de los hombres de la Tricolor en el próximo mercado de pases:

MIGUEL BORJA

El delantero cordobés tuvo un gran año con Palmeiras, equipo con el que se coronó campeón del Brasileirao y con el que marcó 20 goles en 43 partidos durante 2018. Su nivel, jerarquía y goles lo han puesto en la mira de un grande de Europa, el Valencia . Desde España y Brasil se apunta al fichaje del ariete colombiano por el conjunto 'Che' que estaría dispuesto a pagar unos 15 millones de euros para reforzar su ataque este mercado invernal. Borja está contento en el Verdao pero se ilusiona con el regreso al viejo continente por donde tuvo un corto paso por Livorno en el Calcio. La negociación entre los clubes no sería tan fácil debido a que Palmeiras buscaría venderlo por una cifra mucho mayor debido a su proyección a futuro y a que pagó cerca de 10 millones por el 70% de sus derechos.

JAMES RODRÍGUEZ

El 10 cafetero sigue siendo uno de los principales focos de los rumores del planeta fútbol. La prensa italiana ha empezado a especular con el posible fichaje del cafetero por la Juventus . Según Rai Sports, James sería una de las grandes apuestas de la Vecchia Signora, club que estaría dispuesto a pagar más de 60 millones de euros para hacerse con los derechos del colombiano. La escuadra de Turín apelaría a la cercanía de Rodríguez con CR7 y al bajo nivel del Bayern esta campaña para convencer al crack cucuteño.

Sin embargo, Cristiano no estaría convencido del todo para recibir a James - y otros ex compañeros del Real Madrid- en la Vecchia Signora, así lo dejó entrever en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport. " Veo que se escribe de James, Bale o Asensio, pero para ser honesto, Juventus no necesita otros jugadores. En un futuro tal vez".

Además, desde Alemania el diario Bild ha asegurado que James no seguiría en el conjunto bávaro, ya que su agente Jorge Mendes ha empezado a mover sus hilos para poner al 10 en el mercado, incluso en la próxima ventana de fichajes de invierno que abre en enero. El medio germano, incluso, aseguró que el futbolista y su representante han pedido una reunión con las directivas del plantel para concretar su futuro.

El préstamo de James en el Bayern expira en junio del próximo año. Si el equipo de muniqués no ejerce la opción de compra por 42 millones de euros , Rodríguez deberá volver a las toldas del Real Madrid, club dueño de su ficha y con el que tiene contrato hasta 2020.

LUIS MURIEL

El nacido en Santo Tomás, Atlántico, no ha logrado ganarse un puesto en el Sevilla, equipo al que llegó en el pasado mercado de pases como el fichaje más caro de la historia. El cartel le ha pesado más de lo esperado. Sin embargo, el canterano del Cali todavía tiene varias propuestas sobre la mesa. Una de ellas es la de Sampdoria , su ex equipo, que desea recuperarlo para el último tramo de la temporada. La Fiorentina también lo sigue de cerca. Además, el Milan lo tendría en carpeta para suplir un posible fracaso en la negociación con Zlatan Ibrahimovic

RADAMEL FALCAO

El pésimo rendimiento del Mónaco en el primer tramo de la temporada haría pensar al Tigre en buscar nuevos aires. El fútbol chino y la MLS son las principales opciones para el delantero colombiano, aunque su preferencia es permanecer en la élite europea. En Estados Unidos suena fuerte como uno de los abanderados del nuevo proyecto de David Beckham.

Además, cabe resaltar que su empresario lo habría ofrecido al Real Madrid, equipo al con el que ha sido constantemente relacionado desde hace varias temporadas. Galatasaray y Besiktas de Turquía también suenan como posibles destinos para el máximo goleador de Colombia.

WILMAR BARRIOS

El mediocampista cafetero tuvo una extraordinaria temporada con Boca, siendo el motor en el mediocampo del Xeneize. Su excelente nivel lo ha puesto en la mira de varios grandes de Europa. Según The Sun, es una gran opción para el Tottenham de Mauricio Pochettino y el Fulham. Además, desde España señalan al Real Madrid como otro posible destino para el ex Deportes Tolima. El club que quiere quedarse con Barrios deberá pagar una suma cercana a los 20 millones de dólares.

ABEL AGUILAR

El veterano de mil batalla no convenció en el Dallas FC que prefirió no hacer uso de la opción de compra por su pase, pero el bogotano encontró fácilmente un lugar en el FPC, donde jugará vistiendo los colores de Unión Magdalena.

DAVID OSPINA

Napoli está tan contento con las actuaciones de David Ospina que ya tendría en sus planes hacer válida la opción de compra por el meta cafetero, quien está en calidad de préstamo por una temporada. La escuadra azzurri pagaría al Arsenal , dueño de los derechos deportivos del colombiano, unos 4 millones de euros , según reportó The Sun días atrás.

Los rumores del medio británico fueron confirmados recientemente por el diario napolitano La Reppublica. "Napoli está listo para comprarle al Arsenal a David Ospina, incluso sin no juega los 30 partidos acordados para que la opción se haga obligatoria" , afirmó.

Ahora es Gazzetta dello Sport quien en una nota especial destaca las cualidades del arquero y confirma que el club napolitano está cada vez más convencido de retenerlo: "le da amplias garantías a Ancelotti y al entrenador de porteros Alessandro Nista, quien lo considera un portero muy moderno por la interpretación que le da al juego. Además el técnico lo quería porque estaba buscando un guardián de la confiabilidad y la experiencia, especialmente en el campo internacional" .

SANTIAGO ARIAS

La era de Santiago Arias en el Atlético de Madrid podría ser más corta de lo esperado. El lateral antioqueño aún no ha logrado convencer completamente a Simeone y ya se ha empezado a hablar de su posible marcha de España. Pero novias no le faltan al colombiano. Napoli estaría dispuesto a abrirle las puertas. La escuadra azzurri, que estuvo cerca de ficharlo en el pasado mercado de pases, sigue firme en sus intenciones de hacerse con sus servicios. Según Corriere dello Sport el onceno napolitano volverá a pujar por Arias en la ventana de invierno, ya que sigue urgido por reforzar su banda derecha. El medio asegura que el club italiano estaría dispuesto a pagar hasta 20 millones de euros por Santi.

JUANFER QUINTERO

River Plate estaría dispuesto a ejercer la opción de compra que tiene del Porto para asegurarse a uno de sus mejores jugadores en la última temporada. Sin embargo, el gran nivel que ha mostrado Juanfer lo ha puesto de nuevo en la órbita de clubes europeos. España, Italia y Portugal están a la espera del futuro del 10 antioqueño.

JEISON MURILLO

El central vallecaucano, quien regresó a la Selección Colombia con la salida del profe Pekerman tras casi dos años de ausencia, ha sido borrado completamente del Valencia y ya busca nuevos horizontes. Algunos equipos en Italia y España están interesados en contar con sus servicios.