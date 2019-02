Mercado de pases de la Selección Colombia: Sevilla espera cuadrar caja con Muriel

Los hombres de la Tricolor son objeto de los principales rumores de la prensa. El mercado europeo cerró pero aún se pueden dar algunos movimientos.

Una nueva ventana de fichajes se acerca y el futuro de varios jugadores de la Selección Colombia vuelve a ponerse en entredicho, algunos por su excelente nivel, otros por falta de continuidad en sus actuales clubes.

A continuación, un repaso por los posibles movimientos de los hombres de la Tricolor en el próximo mercado de pases:

LUIS MURIEL

El nacido en Santo Tomás, Atlántico, no logró ganarse un puesto en el Sevilla, equipo al que llegó como el fichaje más caro de su historia. Tal cartel le pesó más de la cuenta y nunca pudo brillar en el cuadro andaluz. Año y medio después recaló, a préstamo, en la Fiorentina donde sí ha tenido un buen desempeño en lo que va de 2019. Es por ello que el cuadro hispalense espera que la Fiore haga efectiva la opción de compra, estipulada en 14 millones de euros.

DAVID OSPINA

Napoli está tan contento con las actuaciones de David Ospina y ya tendría en sus planes hacer válida la opción de compra por el meta cafetero, quien está en calidad de préstamo por una temporada. La escuadra azzurri pagaría al Arsenal , dueño de los derechos deportivos del colombiano, unos 4 millones de euros , según reportó The Sun días atrás.

Los rumores del medio británico fueron confirmados recientemente por el diario napolitano La Reppublica. "Napoli está listo para comprarle al Arsenal a David Ospina, incluso sin no juega los 30 partidos acordados para que la opción se haga obligatoria" , afirmó.

La información fue ratificada, esta vez por Calciomercato, quien informa el inicio de las gestiones del club napolitano ante su par londinense por solicitud expresa de Ancelotti. Según el medio, Ospina es un buen ejemplo y competencia para Meret, condición que haría viable ejecutar la opción de compra por el arquero paisa.

JAMES RODRÍGUEZ

El 10 cafetero sigue siendo uno de los principales focos de los rumores del planeta fútbol. Juventus, Arsenal y, en las últimas horas, Napoli han sonado como clubes interesados en el astro colombiano, como quiera que su situación en el Bayern Munich no está resuelta.

Y es que el cucuteño sigue siendo un capricho para Carlo Ancelotti, técnico que lo conoce muy bien y ha logrado sacar su mejor fútbol en el Real Madrid y Bayern Munich. Ahora, el DT italiano lo quiere en el Napoli como su refuerzo estrella para la próxima temporada, según destacó Corriere dello Sport, aunque resaltó que James es "un sueño imposible" para Carletto por su alto costo en el mercado.

Sin embargo, James, en diálogo con El Larguero de la Cadena Ser, dejó abierto un posible regreso a la Casa Blanca: "No sé, todavía tengo contrato con Bayern y junio vamos a ver" . "Allá tengo todo, casa, gente que me quiere, entonces no sé, esperemos qué pasa. En el futuro nadie sabe nada y yo solo quiero acabar esta temporada buena y ya veremos" agregó el volante a la pregunta sobre si le gustaría volver a pisar el césped del Santiago Bernabéu con la camiseta merengue.

El préstamo de James en el Bayern expira en junio próximo. Si el equipo de muniqués no ejerce la opción de compra por 42 millones de euros, Rodríguez deberá volver a las toldas del Real Madrid, club dueño de su ficha y con el que tiene contrato hasta 2020.

MIGUEL BORJA

El delantero cordobés tuvo un gran 2018 con Palmeiras, equipo con el que se coronó campeón del Brasileirao y con el que marcó 20 goles en 43 partidos. En lo que va de 2019 suma dos tantos en en cinco partidos. Su nivel, jerarquía y goles lo han puesto en la mira de varios equipos. Hace unas semanas sonó para el Valencia, pero esta opción no logró consolidarse en el recién cerrado mercado invernal europeo.

Pero su puerta de salida del Palmeiras no se ha cerrado, en las últimas horas se ha podido conocer que el Shanghái Shenhua está muy interesado en contar con sus servicios. Según Globoesporte , el Verdao estudia la propuesta del club chino pues necesita cuadrar caja tras renovar a dos referentes como Dudu y Bruno Henrique. Además, el jugador está perdiendo protagonismo con Scolari en el banco y el club espera poder sacarle rédito a la inversión que hizo por el jugador en 2016 pagando cerca de 10 millones por el 70% de sus derechos.

DUVÁN ZAPATA

Sin lugar a dudas, Duván Zapata es el futbolista cafetero del momento. El ex América de Cali está en su mejor momento y cada que juega se reportan con goles importantes para el Atalanta y ya está cerca de ser el Capocannoniere de la Serie A con 14 dianas, las mismas de Cristiano y Quagliarella . Su nivel ha trascendido fronteras y desde Inglaterra hablan de un gran interés del West Ham , que lo busca para reemplazar al austriaco Marko Arnautovic. Según TuttoSport, lo s Hammers realizaron una oferta formal por 40 millones de euros que el equipo de Bérgamo rechazó sin pensarlo.

Sampdoria, dueña de los derechos del colombiano lo prestó al Atalanta por dos temporadas a cambio de unos 12 millones de euros. El Orobici planea hacer efectiva la opción de compra por otros 14 kilos.

RADAMEL FALCAO

El pésimo rendimiento del Mónaco en el primer tramo de la temporada haría pensar al Tigre en buscar nuevos aires y son varios los posibles destinos para el delantero colombiano de 33 años en diversas latitudes del globo.

En el mercado invernal europeo el samario sonó para el Wolverhampton de Inglaterra, Galatasaray de Turquía y el Milan, pero finalmente el jugador se quedó en el Monegasco para liderar la lucha por la permanencia en la Ligue 1.

CRISTIAN ZAPATA

El experimentado central sigue sin encontrar continuidad en el Milan. Ya son varias temporadas en las que el colombiano se ha quedado relegado al banco y solo aparece cuando las rotaciones lo exigen. El de Padilla, Cauca, termina contrato en junio de 2019 pero el Rossonero estaría planeando la renovación.

WILMAR BARRIOS

El mediocampista cafetero tuvo un extraordinario 2018 en Boca. Su talento, carácter y jerarquía en el mediocampo Xeneize lo pusieron como objetivo de los principales clubes europeos como Real Madrid, Tottenham, Fulham y Milan.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el ex Deportes Tolima, fue vendido a última hora del mercado de pases al Zenit del fútbol ruso por 15 millones de euros.

JUAN CUADRADO

La continuidad del talentoso antioqueño en Juventus la ha vuelto a poner en entredicho la prensa inglesa. Varios medios londinenses aseguran que Juangui es uno de los objetivos del West Ham para el mercado de pases. Los Hammers lo quieren desde hace un par de temporadas y estarían dispuestos a pagar unos 30 millones de euros a la Vecchia Signora para quedarse con sus servicios. El colombiano no ha contado con tantos minutos como la temporada pasada, pero sigue siendo una ficha clave en las rotaciones de Allegri, quien lo aprovecha en diferentes posiciones. El cuadro inglés apelaría a la cercanía con Carlos Sánchez, su compañero de Selección, para convencerlo de que regrese a Inglaterra.

ABEL AGUILAR

El veterano de mil batalla no convenció en el Dallas FC que prefirió no hacer uso de la opción de compra por su pase, pero el bogotano encontró fácilmente un lugar en el FPC, donde jugará vistiendo los colores de Unión Magdalena.

JUANFER QUINTERO

River Plate estaría dispuesto a ejercer la opción de compra que tiene del Porto para asegurarse a uno de sus mejores jugadores en la última temporada. Sin embargo, el gran nivel que ha mostrado Juanfer lo ha puesto de nuevo en la órbita de clubes europeos. España, Italia y Portugal están a la espera del futuro del 10 antioqueño.

JEISON MURILLO

El central vallecaucano, quien regresó a la Selección Colombia con la salida del profe Pekerman tras casi dos años de ausencia, ha sido contratado por el Barcelona de España, donde tendrá la oportunidad de brillar en un gigante europeo.