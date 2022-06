Mercado de pases de Boca: entre la paciencia y la convicción de lo que buscan

El club azul y oro trabaja con sus tiempos pero a paso firme sobre el plantel con el que intentarán pelear las tres competencias.

El mercado de pases en la Argentina se encuentra abierto desde antes de la finalización de la pasada Copa de la Liga Profesional. Pese a eso, la mayoría de los clubes no han incorporado y, los que lo hicieron, trajeron poco en comparación a lo que necesitan. Boca no se escapa de esa norma: mientras que los hinchas y algunos medios viven cada rumor con la extrema velocidad de las redes sociales, Riquelme trabaja las situaciones con la misma paciencia que tenía a la hora de ver un pase gol entre mil piernas.

Está claro que el Xeneze necesita traer extremos para reforzar el esquema 4-3-3 por la situación legal de Sebastián Villa, las lesiones de Norberto Briasco y el tema contractual de Eduardo Salvio. Pero la realidad es que el mercado del club azul y oro apunta a incorporar dos volantes. Uno de esos nombres es el de Rodrigo Aliendro, futbolista que el 30 de junio terminará su contrato con Colón de Santa Fe. El otro es el de Martín Payero, exjugador de Banfield que actualmente se encuentra en el Middlesbrough de la segunda división de Inglaterra.

Aliendro comparte representante con Riquelme y eso lo hace una ventaja para Boca. El futbolista sabe que en el Xeneize le pagarán menos de lo que ofrece Independiente y que no tiene asegurada la titularidad. Aún así, el desafío de vestir la camiseta azul y oro sería determinante para que acepte esas condiciones.

Pero el tema que preocupa con este jugador es el de la Copa Libertadores. La CONMEBOL armó un cronograma a contramano del mundo y no pensó en los múltiples futbolistas que vencen su contrato el 30 de junio. Esto complica la situación, porque los octavos arrancan antes de que termine el mes y, por reglamento, si un jugador es inscripto para un equipo en la fase final de esta competencia, inmediatamente queda descartado para representar a otra institución en las siguientes etapas del certamen.

Es decir, si el Sabalero mantiene a Aliendro dentro de la lista de los octavos de final, aún cuando el volante al siguiente día termine su contrato con ese club, no podrá jugar para Boca ni para ningún otro en el resto de de esta Libertadores. Habrá que ver si el Xeneize recurre a la misma idea que se plantean en River con Lucas Beltrán, de anotarlo igual en su plantel, pagar una multa y quedar a manos de la decisión de la CONMEBOL para ver si pueden o no usar al futbolista en esta edición.

¿Y Martín Payero? Con él la situación es diferente y no está atada a los tiempos de vencimiento de contratos. La idea de Boca es negociar un préstamo o conseguir una compra accesible. El volante es desde las características muy parecido a Agustín Almendra, jugador que está conflicto con Sebastián Battaglia, que supo ser importante y que se le busca una salida. De llegar a un acuerdo, esta negociación podría cerrarse antes de la fecha de inscripción de los octavos de final y ser un refuerzo para esta instancia.

Payero llegó a Inglaterra como una gran promesa del fútbol argentino y tras haber sido parte de la Selección Sub-23 de Argentina que disputó los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La realidad es que al volante le costó, fue de más a menos y, por el cambio de entrenador y una lesión de tobillo que se temió que le costara una operación, no terminó jugando y hasta fue convocado para la reserva del Boro. Su club no logró ascender a la Premier League, necesita bajar los costos y eso podría beneficiar a un Boca que quiere volantes con gol los dos mencionados.

Otro de los que suena fuerte es Domingo Blanco, quien termina su contrato con Independiente y se lo ha asociado a Boca. Desde el club se lo desmintieron a GOAL y, si bien es cierto que fue ofrecido, no es la prioridad para reforzar esa posición.

En las últimas horas también aparecieron dos nombres rutilantes, de esos que rompen el mercado, como son los de James Rodríguez y Arturo Vidal. Ambos son imposibles para Boca: el colombiano gana más de 14 millones de dólares y aún tiene tres años más de contrato con Al-Rhyan de Qatar. Por su parte, el chileno todavía es futbolista del Inter y los rumores lo vinculan con el Flamengo y con otras ligas más poderosas en lo económico si logra salir de Italia.

Si bien Riquelme tiene la costumbre de hablar con ese tipo de estrellas, él mismo dijo públicamente que lo único que tiene para ofrecerles como diferencial es "el latir de La Bombonera". La situación del país y el cepo al dólar no ayuda ni siquiera a clubes como Boca que tienen una salud económica óptima. La única forma de poder soñar con un refuerzo de ese estilo es en contexto muy favorable y porque el futbolista venga decidido a dejar de lado un montón de dinero. Actualmente, el único de esta jerarquía con el que el Xeneize aún ve una mínima posibilidad es con Edinson Cavani. El uruguayo no tiene club, necesita llegar con ritmo al Mundial y ha confesado en varias entrevistas que no le cierra la puerta a esta posibilidad. Si bien tiene ofertas de España, México y Brasil, es al único de estos imposibles que Román esperará hasta último momento si le suena el teléfono.

Por otro lado, el mercado de bajas tampoco se movió en Boca y es otro motivo para tener paciencia. Hasta el momento sólo llegó una oferta de Central por Gastón Ávila. El defensor puede volver a Rosario, pero depende de que antes renueve su contrato con el Xeneize. Los que sí abandonarán el club a fin de mes son Cristian Pavón y el juvenil Eros Mancuso. Los dos se van con el pase en su poder y sin pretensiones de negociar con la institución su continuidad. El delantero cordobés tiene todo acordado con el Atlético Mineiro, donde tendrá que cumplir la sanción de seis partidos que tiene vigente con CONMEBOL.

En Boca también están analizando ceder a algunos juveniles para que tengan rodaje. Los que mejores propuestas tienen son Vicente Taborda por Unión, Aaron Molinas que es pretendido por Defensa y Justicia y Gabriel Vega que está a punto de pasar a Godoy Cruz. Casualmente todos ellos juegan de volantes y su salida estaría atada a la posibilidad de sumar esos dos refuerzos que se busca en esa posición. Además, hay que recordar que hasta agosto el equipo no podrá contar con Diego González, quien se está recuperando de una lesión y que ha sido importante para Battaglia cuando estuvo sano.

Otro tema importante tiene que ver con el desfasaje del mercado europeo con el sudamericano. En la Argentina, la ventana de transferencias cierra en la primera semana de julio, época donde recién comenzará la actividad fuerte del otro charco. Esta etapa del año es la más importante en el otro continente, porque es donde se arman los planteles para toda la temporada. En Boca temen que ahí aparezcan ofertas importantes que rompan con la planificación. Además, la AFA sólo da tiempo hasta principios de agosto para incorporar en caso que se venda a un jugador al extranjero.

Por último, en el Consejo de Fútbol siguen trabajando para renovarle el contrato a Eduardo Salvio. El extremo vence su vínculo a fin de mes y todavía no se acordó la extensión. Si bien tiene uno de los salarios más altos del plantel, por su actualidad y lesiones la dirigencia quiere proponerle un monto mucho menor. Aunque su representante amenaza con llevarlo a México, todo indica que en los próximos días se sellará su continuidad.

Con respecto a los contratos, también se está empezando a trabajar con aquellos jugadores que quedaron con números muy desactualizados y que buscan blindarlos. El nombre más importante es el de Agustín Rossi, pero también importan los casos de Carlos Izquierdoz, Marcelo Weigandt, entre otros.

El mercado de Boca todavía no empezó, pero sigue trabajándose a fuego lento y con la seguridad de lo que están buscando.