Mercado de fichajes hoy 13 de abril: noticias, traspasos y rumores de hoy

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 13 de abril de 2022

El Bayern no cede por Lewandowski

Oliver Khan, CEO del Bayern Múnich, negó un traspaso de Robert Lewandowski este mismo verano: "No estamos locos y estamos hablando de un cambio de un jugador que marca entre 30 y 40 goles cada temporada. Lo tendremos con nosotros una temporada más".

El Benfica da por perdido a Darwin

Darwin Núñez saldrá del Benfica en verano. El club se resigna a perderle. Su entrenador, Veríssimo, comentó que "es ley de mercado" y que "los clubes necesitan dinero para sostener su día a día". Para añadir que "nos gustaría retenerle, pero es complicado".

Ten Hag, "fichado" por el United

Erik Ten Hag y el Manchester United han cerrado el acuerdo para que el técnico neerlandés se convierta en el próximo entrenador de los 'red devils', según "Mirror". El actual entrenador del Ajax firmará un contrato de 4 años

Paredes, en el radar del Inter

El cuadro interista sigue a vueltas con la continuidad de Marcelo Brozovic. Si no sigue, según "La Gazzetta dello Sport", el nombre que está encima de la mesa para esa posición es el de Leandro Paredes. El argentino acaba contrato en 2023 con el PSG

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 13 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.