Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de julio de 2021

Continúan las negociaciones entre el Sevilla y el Chelsea en torno a Jules Koundé y lo último que se conoce es que Fabrizio Romano acaba de confirmar en sus cuentas de Twitter y de Twitch que se está trabajando para que además de una muy importante cantidad de dinero, los Blues incluirían a Kurt Zouma en la operación de llevarse finalmente a término. El acuerdo entre Koundé y el Chelsea sería total y el contrato iría hasta junio de 2026.

En un acto por los 75 años de vida del Getafe, su presidente Ángel Torres ha dejado claro que la LaLiga tuviera que pasar por encima de la normativa para que Messi siga en el fútbol español, debería hacerlo.

"La Liga no se puede permitir que Messi se fuera este año. Cometerían un error y nos arrepentiríamos todos. Tiene que jubilarse en España cumpliendo las normas del control económico. Pero a veces hay que levantar un poco la mano. Así lo espero, por las declaraciones de Laporta, parece que estén en ese camino".

"Espero que LaLiga sea un poco sensible este año después del año tan malo del fútbol español, que hemos perdido mil millones. Hago lo que haga falta porque futbolistas como Messi o Cristiano no se vayan nunca. Para mí, Messi es el mejor futbolista del mundo y tiene que estar en la mejor liga del mundo", ha declarado Torres.

Andrea Agnelli ha querido dejar bien claro que Giorgio Chiellini no se irá a ninguno de los equipos para los que ha estado sonando durante lo que se lleva de verano. El hecho de que Chiellini hubiera finalizado el pasado junio su vinculación con la Juventus había disparado toda clase de rumores. Sin embargo el presidente bianconero ha dicho públicamente que tras haber hablado con el futbolista el pasado lunes, este continuará en el club turinés.

Tras la expectación que ha ido generando la confirmación del fichaje del internacional argentino por el Atlético de Madrid, hoy ha tenido lugar su presentación en el Estadio Metropolitano, toda vez que el centrocampista llegó ayer a Madrid de sus días de descanso después de haber ganado la Copa América con la selección albiceleste. El futbolista ha estado acompañado de Enrique cerezo, presidente de la entidad colchonera.

El ariete noruego del Borussia Dortmund ha afirmado en la concentración del equipo alemán que hasta ayer no había hablado con su agente en un mes y que las informaciones que le están vinculando con el Chelsea a cambio de 175 millones de euros no son más que rumores "porque es un montón de dinero para una persona".

A pesar de que ayer informábamos de que Pablo Longoria, presidente del Marsella, afirmaba que estaban negociando con el Valencia la posible compra de Wass, el club valencianista no querría desprenderse del danés sino prolongar su vinculación con el centrocampista más allá de junio de 2022, fecha en la que finaliza su actual relación contractual.

El que fuera futbolista del Athletic de Bilbao y de los Toronto Football Club de la MLS, entre otros clubes, ha fichado por el recién descendido Eibar por la próximas dos camapañas. El mediapunta vizcaíno de 27 años llega a la entidad armera como su decimosegundo fichaje tras haber rescindido contrato con el Almería también de Segunda.

💣 OFICIAL 🔥 @ageraketxe , otro refuerzo para el Eibar de Garitano. #OngiEtorriAger — SD Eibar (@SDEibar) July 27, 2021

La enitdad gaditana se ha hecho con los servicios del medio centro del Castilla Martín Calderón por los próximos tres años. Calderón estuvo la pasada campaña cedido en el Paços de Ferreira luso y tiene 22 años.

Era uno de los pocos destinos contemplados realmente como posibilidad para Jules Koundé, más allá del Sevilla, y según informa el periodista Fabrizio Romano, los hispalenses y el Chelsea estarían negociando la llegada del central francés a la entidad londinense. Uno de los requisitos sine qua non de Koundé para salir del Sevilla es el de jugar la Champions League la próxima temporada.

El delantero centro brasileño de la Real Sociedad se encontraría bastante próximo de llegar al Trabzonspor turco toda vez que ambos clubes han comenzado a negociar un probable traspaso. Según informa "Mundo Deportivo", el precio del traspaso podría acabar fijándose en 6 millones de euros pagaderos en varios plazos.

Alderweireld se marcha a Qatar

El club llegó a un acuerdo con el Al-Duhail SC de Qatar para el traspaso de Toby Alderweireld.



¡Lo mejor para tu nuevo desafío, Toby! pic.twitter.com/JZCoDCgCde — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) July 27, 2021

Belotti, objetivo del Sevilla para la delantera

Monchi sigue peinando el mercado en busca de un '9' para esta temporada y varios medios italianos aseguran que Andrea Belotti es una de las opciones preferidas por el conjunto hispalense. El jugador de 27 años viene de anotar 13 goles la temporada pasada y su precio sería un obstáculo, ya que el Torino pide alrededor de 35 millones de euros por él.

El Manchester United pone a De Gea en el mercado

Tras varios fichajes millonarios, al Manchester United le toca hacer hueco en la plantilla y en sus finanzas. Apunta 'ESPN' que uno de los que podría abandonar el club es David De Gea. El guardameta español es una de las fichas más altas del equipo y además los 'Red Devils' ya cuentan con otros tres guardametas, tras el fichaje de Tom Heaton.

El Atlético pregunta por Lacazette

Alexandre Lacazette podría tener los días contados en el Arsenal, hasta tal punto que según asegura 'ESPN', el Atlético de Madrid habría llamado al conjunto 'gunner' para preguntar por el atacante, que podría salir del equipo inglés por una cifra cercana a los 15 millones de euros.

Ilaix Moriba y el FC Barcelona acercan posturas

Apunta 'Mundo Deportivo' que Ilaix Moriba y el FC Barcelona han acercado posturas en las últimas horas y la renovación está más cerca. De hecho, la información asegura que se busca cerrar el acuerdo antes de que se inicie el 'Stage' blaugrana en Alemania, fechado para el 28 de julio.

El central francés del Real Madrid ha visto cómo el club blanco y el United han acordado su traspaso a la entidad inglesa a cambio de 41 millones de euros más otros 12 en variables. A la primera cantidad el Madrid habría de restarle 1,7 millones en concepto de pago de solidaridad al Lens, club de origen del internacional galo. El cierre definitivo del traspaso está solo a expensas de que resulte positivo el preceptivo reconocimiento médico.

El lateral izquierdo Diego Rico ya es jugador de la Real Sociedad tras oficializar la entidad vasca el acuerdo con el futbolista burgalés y con el conjunto galés del AFC Bournemouth de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Rico deja las Islas para jugar en San Sebastián las próxima dos temporadas.

El centrocampista danés Daniel Wass lleva un tiempo dando señales de querer abandonar la disciplina del Valencia y podría ser que finalmente viera su sueño cumplido ya que el Valencia y el Olympique de Marsella están trabajando para poder hacer realidad un traspaso entre las partes. Según Pablo Longoria, presidente del club galo, "hay interés", aunque también reconoce que "son negociaciones difíciles" por un jugador que termina su vinculación con los ches el próximo junio.

No es ningún secreto que el Real Madrid desea sacar de la plantilla a Isco Alarcón y hoy el diario "As" habla de la cifra aproximada que el club blanco pide por su traspaso: 18 millones de euros. Así la cosas, al parecer son varias las entidades que han comenzado a mostrar interés en ficharlo aunque todavía no se haya retratado nadie. Dice "The Sun" que el Arsenal ya está dispuesto a mover ficha por el centrocampista chichilindri, así que habrá que estar atentos a ver si hay movimiento real en las próximas horas.

Pasan los días y cada vez suena más en el Metropolitano. Se trata del delantero francés Lacazette al que el Arsenal habría puesto un precio de 17 millones de euros, teniendo en cuenta que le resta solo un año de contrato, y sobre el que el Atlético ha incrementado su interés desde que se fuera por el desagüe el famoso trueque Griezmann/Saúl.

El artículo sigue a continuación

Uno de los quebraderos de cabeza del Real Madrid desde la pasada temporada es el caso de Jovic, un delantero que costó un dineral y no ha sabido rendir lo que de él se esperaba. Por eso, tras seis meses cedido en el Eintracht de Frankurt, el club blanco quiere venderlo o cederlo lo antes posible. Y según informa "La Gazzeta dello Sport" Italia es un destino que le gusta al atacante serbio. Por lo que parece, Inter, Genoa y Sampdoria serían los tres principales candidatos para llegar a un acuerdo con la entidad de Concha Espina.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de julio de 2021. Una vez finalizada LaLiga, la ventana de fichajes estará abierta hasta el 31 de agosto. Pero los movimientos ya han empezado y te lo contamos en Goal.com.