Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de febrero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Rui Silva será del Betis la próxima temporada

El portero portugués del Granada, Rui Silva, será el primer fichaje del Real Betis para la temporada 2021-22, según informa Diario de Sevilla, quien explica que este acuerdo lo habían alcanzado entidad verdiblanca y jugador hace algún tiempo pero que había que esperar al 1 de febrero por si el guardameta quería deshacer ese acuerdo. De hecho, habría recibido varias ofertas en el mes de enero que ha rechazado. De acuerdo con esta información, Rui Silva firmará con el Betis por cinco tempordas.

El Atlético lo intentó hasta última hora con Guilherme Ramos

Según cuenta el diario As, el Atlético de Madrid ha estado detrás del central portugués Guillerme Ramos, jugador del Feirense y que acaba contrato en 2022.

Klopp descarta a Van Dijk para lo que queda de temporada

El entrenador del Liverpool ha hecho una valoración de la ventana de invierno del mercado de fichajes y se ha referido también a la baja de su central Virgil Van Dijk, al que ha descartado para lo que queda de temporada: ""Si tenemos espacio en la lista de la Champions League, estará en la lista. Pero ningún doctor me ha dicho que hay alguna opción de que Virgil juegue otra vez esta temporada". El Liverpool ha reforzado su defensa a última hora con Ben Davies y Ozan Kabak.

El medio brasileño TNT ha anunciado que el delantero brasileño está cerca de renovar su contrato con el conjunto parisino. Neymar y PSG habrían llegado a un principio de acuerdo para prolongar su contrato por cuatro años más. 'Ney' dice que no quiere moverse de París y que es feliz.

"Bombazo" en Francia. André Villas Boas ha presentado su dimisión como entrenador del Olympique de Marsella al no estar de acuerdo con la política deportiva del club. Seguirá al frente del club hasta que le encuentren sustituto. "He presentado mi dimisión a la dirección, todavía no tengo respuesta", ha comentado.

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. El Athletic Club confirmó el acuerdo alcanzado con Óscar De Marcos para la prolongación de su contrato. El nuevo vínculo alcanzará hasta 2022, sin cláusula de rescisión.

📢 ¡Renovación de Óscar de Marcos hasta 2022! Será su decimotercera temporada en el primer equipo zurigorri.



Todos los detalles👇 #DeMarcos2022 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) February 2, 2021

Según 'RAC1', en las horas previas al cierre de mercado de fichajes, el FC Barcelona recibió llamadas para tantear dos posibles cesiones, según desveló el periodista Gerard Romero. El Arsenal se interesó por por la cesión de Junior Firpo y otro club de Premier lo hizo por Braithwaite.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha explicado en 'Radio Marca' que el Barcelona pagará bastante más de lo que se dijo en principio por Pedri, al existir diferentes variables en el contrato. Ramírez dijo: "Todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones, pero ya llevamos 10 con las cláusulas y puede llegar hasta 30 o 35".

Esperó una oferta que nunca llegó y se ha quedado sin equipo. El ex del Atlético de Madrid rescindió con los rojiblancos por 'motivos personales' y se marchó a Brasil a la espera de encontrar un nuevo club. "Sonaron" Arsenal, Olympique de Marsella o Wolverhampton, pero Costa se ha quedado sin equipo.

Adrián Marín ha cambiado de aires. El defensa, procedente del Deportivo Alavés, ha estampado su firma por el Granada CF. Su compromiso con el cuadro nazarí será hasta junio de 2023. Por lo tanto, un nuevo refuerzo para el plantel de Diego Martínez.

Sergio Ramos y el Real Madrid siguen sin cerrar la renovación del camero. El defensa era libre para negociar desde el 1 de enero y ahora tanto club como jugador se han metido en el mes de febrero. El asunto se ha enquistado y la partida de poker entre presidente y jugador podría llegar a su fin estas semanas.

La 'operación' Vitolo se cayó horas antes de que cerrase el mercado de invierno en España. El canario no saldrá del Atlético de Madrid, después de que las negociaciones entre el Villarrreal y el cuadro rojiblanco no llegasen a buen puerto. Emery queria al jugador, pero el fichaje no se concretó.

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern de Múncih, habló acerca del futuro de David Alaba: "Ha tomado la decisión de probar algo nuevo. El Madfid es un gran club y hay que entender al jugador". Alaba fichará por el Real Madrid la próxima temporada, según publicó "Marca".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 2 de febrero de 2021. Este lunes cerró la ventana de mercado invernal en España, que estaba abierta desde el pasado 4 de enero.