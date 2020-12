Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 24 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

El renovará a Lingard

Aunque no le va bien en Old Trafford, Jesse Lingard renovaría con Manchester Uniter. Según el 'Daily Mail', el club activará la cláusula del contrato que le permite ampliar su vinculación 12 meses más. El centrocampista no entra en los planes de Solskjaer, pero quieren evitar que el jugador de 28 años pueda irse gratis el próximo verano.

La quiere a Nainggolan

Según La Nazione, el Inter quiere dejar ir al centrocampista belga y el estaba interesado en su retorno. Sin embargo, no puede alcanzar sus pretensiones económicas, por lo que la Fiorentina sí podría apostar por Nainggolan y tendría dinero suficiente para hacerlo. El también le pretende.

El Atlético y un reemplazo para Trippier

El está considerando la cesión de un lateral derecho tras la suspensión de Kieran Trippier (volvería a finales de febrero), con Ainsley Maitland-Niles emergiendo como objetivo. Según el Daily Mail, el jugador de 23 años ya estaba en el radar del Atlético de Madrid antes de la confirmación de la prohibición de Trippier, por lo que el club español está listo para acelerar su interés. El defensa del Maitland-Niles tiene contrato hasta 2023 y este verano ya pudo salir de los ‘Gunners’ con destino a los .

Dmitrovic, en el radar de la

Marko Dmitrovic puede empezar a negociar con cualquier equipo en apenas una semana. Según informan 'Noticias de Gipuzkoa' y 'MARCA', el guardameta del está en el punto de mira de la Real Sociedad, que sería una opción para suplir a Moyá, en el caso de que el mallorquín se marche de Donosti.

Stefan Bajcetic, objetivo del

El defensa de 16 años del estaba en el radar del Manchester United. Sin embargo, tal y cómo afirma 'La Voz de Galicia', el Liverpool se ha adelantado al cuadro de los 'diablos rojos' ha perdido la carrera en favor de los 'reds', que quieren cerrar el fichaje antes de que el 'Brexit' se lleve a cabo.

El Leeds se fija en Adama Traoré

El cuadro al que entrena Marcelo Bielsa tiene un nuevo objetivo en mente: Adama Traoré. A pesar de que el internacional por estaba muy cerca de firmar su renovación de contrato con el Wolverhampton, la aparición del Leeds podría haber cambiado los planes del delantero.

Lotina ya tiene nuevo equipo

El veterano entrenador ha firmado por el Shimizu S-Pulse, equipo japonés. El técnico, de 63 años, afronta su tercera etapa en el fútbol nipón y lo hace "lleno de esperanza".

Marcos Alonso, nombre que empieza a sonar en el Atlético de Madrid

El defensa, de 29 años, está teniendo pocas oportunidades en el y buscaría otras opciones. En este contexto, el conjunto colchonero aparece como una oportunidad para el español, quien pelearía el puesto con el brasileño Renan Lodi.

Míchel, contra las cuerdas

Según informa el diario As, si el no obtiene un buen resultado contra el Celta, en Balaídos (30 de diciembre), la directiva oscense prescindirá de los servicios de su entrenador. Habrá que estar atentos...

Renovación en el Eibar

🔥 OFICIAL | OFIZIALA 🔥



Yoel amplía su contrato con el Eibar hasta 2024

👉 https://t.co/ptLCpqBBkV



Yoelek 2024ra arte luzatu du kontratua Eibarrekin

👉 https://t.co/UO8QatNRRX



Parabéns @Yoel13Oficial 👏#Yoel2024 pic.twitter.com/hBfrW3tDer — SD Eibar (@SDEibar) December 24, 2020

La busca un portero

Como adelantó SportMediaset, el equipo de la capital italiana quiere reforzar su plantilla con un hombre en la portería. El nombre señalado sería Salvatore Sirigu, de 33 años, quien actúa en el Torino.

El despide a Tuchel y Pochettino ya suena como reemplazante

Siguen llegando informaciones desde París. El equipo francés, rival del en los octavos de la Champions, se queda sin entrenador en la previa de la Navidad. Falta la confirmación oficial. Aquí, más información.

Diogo Leite y Daniele Rugani, los nombres para reforzar el

La lesión de Paulista cambia el escenario: el equipo Che necesita con urgencia un defensor. Y las principales opciones siguen siendo dos: Daniele Rugani (26 años), quien no está contento en el (llegó cedido desde la ), y Diogo Leite (21 años), jugador del .

Tuchel puede abandonar el PSG

Thomas Tuchel podría tener las horas contadas en el PSG. Así lo afirma Bild en su edición de hoy. El diario alemán asegura que el técnico germano dejará el banquillo parisino en las próximas horas y que Mauricio Pochettino se perfila como su sustituto.

Varios equipos están interesados en Aleñá

Carles Aleñá podría tener las horas contadas en el Barcelona esta temporada. Apunta 'Mundo Deportivo' que , y Eibar habrían solicitado la cesión del joven centrocampista, que apenas está teniendo oportunidades a las órdenes de Ronald Koeman.

Diego Costa, más lejos de renovar

Todo parece indicar que Diego Costa abandonará el Atlético de Madrid al término de esta temporada. El ariete hispanobrasileño finaliza contrato el próximo 30 de junio y ahora mismo su renovación es poco probable, aunque el rendimiento de aquí a final de temporada podría cambiar la situación.

El se une a la puja por Haaland

Está claro que Erling Haaland va a ser una de las piezas más codiciadas en el próximo mercado de verano. Muchos serán los equipos que intenten hacerse con el ariete noruego. El último, el Manchester City, que estaría dispuesto a darle un sitio de honor en su delantera al futbolista del .

Özil le dice NO al

A pesar de no contar para Mikel Arteta, Mesu Özil tiene claro que no iría a un rival directo como el Tottenham. El futbolista alemán se encargó de dejarlo claro en su cuenta de Twitter cuando fue preguntado por un aficionado.

¡Buenos días, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 24 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en España el próximo 4 de enero , pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.