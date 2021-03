Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de marzo de 2021

Aleksandr Manyakov, de FM Sports Agency, confirmó la llegada del joven futbolista, Nikita Iosifov, al Villarreal. La noticia, avanzada por "Marca" en su momento, se producirá después de que el jugador haya rechazado una oferta de renovación de su club, el Lokomotiv, pese a que la opción amarilla no mejoraba económicamente la propuesta rusa. Iosifov jugará en LaLiga.

Zinedine Zidane ve posible un hipotético regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Zidane sorprendió a todos en una de las clásicas entrevistas con las televisiones con derechos de la Champions. Fue a "Sky Italia", donde el entrenador del Real Madrid le abrió las puertas del club a Cristiano, aún en la Juventus. “Puede darse, puede darse”, dijo Zidane.

Después del adiós de Joachim Löw a la selección de Alemania, se había rumoreado que Hansi Flick, técnico de Bayern de Múnich, podría sustituirle. Nada que ver. Karl -Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, se pronunció al respecto, y fue categórico. “Seríamos tontos si dejásemos que nuestro entrenador se vaya de forma prematura", dijo.

Fernando Llorente explicó ayer en el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER que tuvo cerca volver al Athletic Club. "Me llamó De Marcos. Ellos vieron la posibilidad en un momento que no les iban bien las cosas y lo intentaron. Hablé con Rafa Alkorta y no se pudo hacer”, explicó el delantero, que sigue enrolado en la Serie A.

