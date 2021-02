Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de febrero de 2021

Zidane explica por qué se fue Odegaard

"Quería salir y jugar. Lo hemos hablado dos o tres veces. Al final un jugador que quiere tener oportunidad en otro sitio, cuando es una demanda del jugador no hay que... Sabía lo de Martin. Le decía de quedarse, que había que pelear, tener tranquilidad. Es largo y lo necesitábamos, era una petición mía. No fue así y es una decisión de todos. Lo importante es que esté contento y nosotros estamos aquí", dijo Zidane sobre la salida de Odegaard al Arsenal.

El Milan se aleja de Brian Brobbey

El Milan se perderá la posibilidad de fichar al adolescente del Ajax Brian Brobbey, ya que el chaval está listo para unirse al RB Leipzig, según ha publicado este viernes Calciomercato y otros informes en Italia. Sin embargo, el cuadro rossonero está cerca de fichar a Florian Thauvin, que quedará libre del Olympique de Marsella.

​El Chelsea piensa en repescar a Hazard

Según ha publicado Defensa Central, el Chelsea está interesado en repescar a Eden Hazard, quien pasa más tiempo lesionado que dentro del campo de juego con el Real Madrid. El belga llegó al Bernabéu por 100 millones de euros en el verano de 2019, y los blues estarían dispuestos a invertir entre 40 y 50 M€ para volver a tenerle.

El Liverpool tentó a Umtiti

Umtiti no cuajó buen partido frente al Granada donde el Barça estuvo cerca de caer eliminado. Los rumores sobre su salida el pasado mercado de invierno se han acrecentado y "The Athletic" infornó que Michael Edwards, director deportivo del Liverpool, preguntó por el galo que no quiso salir de Can Barça.

Odegaard, abierto a seguir en el Arsenal

Odegaard, recientemente cedido por el Real Madrid al Arsenal, estaría abierto a prolongar su estancia en Londres tal y como afirma "Eurosport". El jugador, sobre el que precisamente Zidane en rueda de prensa explicó que su salida fue pactada entre ambos, no ha tenido de momento los minutos deseados pero no descarta seguir más allá de junio en el Emirates.

Chelsea y Bayern, a por Upamecano

Según la información de Goal el Chelsea ha puesto sus ojos en Dayot Upamecano y Niklas Sule si bien todo depende de lo que haga el Bayern, el tercero en discordia, en el próximo mercado de fichajes donde se dice que pretende incorporar al defensa del Leipzig que prefiere Múnich a Londres. Upamecano sonó también en el pasado para el Real Madrid, algo que parece descartado a día hoy con la posible llegada de Alaba.

Después de varias semanas de negociación, club y jugador han llegado a un acuerdo definitivo. Ya es oficial: José Luis Morales ha renovado contrato con el Levante UD. El "comandante" estará ligado al club granota hasta el 30 de junio de 2023.

Marcus Rashford, delantero del Manchester United, interesaría al FC Barcelona. Así lo asegura el diario inglés "‘Daily Mirror", que ve al joven delantero como futurible azulgrana, aunque su fichaje para el próximo verano sería realmente complicado, por la falta de dinero del club culé.

Jorge Sampaoli podría ser el nuevo entrenador del Olympique de Marsella, como recambio del dimitido André Villas-Boas. El entrenador argentino, en la actualidad en el Atlético Mineiro, estaría en la órbita del OM, según una información de ESPN Brasil, que añade es el objetivo número uno

No quiso salir de Sevilla en invinero, pero volverán a la carga por él en verano. Según apunta el 'Daily Star', el West Ham United podría realizar un nuevo intento por Youssef En-Nesyri el próximo verano. Los "hammers" estarían dispuestos incluso a pagar 33 millones de euros por el punta marroquí.

Después de fichar a Helibelton Palacios, ahora el Elche negocia la llegada de Pablo Piatti, El club tiene tres fichas libres y el ex de Valencia y Almería se encuentra sin equipo ahora mismo, con lo que podría llegar al cuadro ilicitano. Piatti está libre de contrato, ya que expiró su vínculo con el Toronto FC de la MLS.

El Manchester United quiere tirar la casa por la venta para fichar a Erling Haaland. El equipo citizen quiere pagar 118 millones de euros al Dortmund para fichar al noruego, y está dispuesto a pagarle una ficha de 457.000 € por semana, es decir, de unos 24 M€ por curso, según publica el "Daily Mirror".

CR7 está que se sale y la Juventus, según Tuttosport, se está preparando para intentar ampliar el contrato de Cristiano Ronaldo hasta el verano de 2023. Eso haría que los bianconeri se aseguraran contar con el luso durante una temporada más de la que ya tiene comprometida al haber comprobado que no baja su nivel.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de febrero de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.