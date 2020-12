Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de diciembre de 2020

Haaland, la prioridad del

Erling Haaland se ha convertido en la opción número uno del cuadro de Lampard. Como informa el 'Daily Mail', el delantero noruego del es el gran objeto de deseo para los 'blues', y se lo habría hecho saber el técnico a la dirigencia del Chelsea.

Gerrard "sueña" con entrenar al

En una entrevista con 'The Athletic', el que fuera centrocampista de los 'reds' ha afirmado que su sueño pasa por dirigir al cuadro de Anfield Road. "Es un sueño? ¡Claro! Es un club que significa todo para mí, pero tenemos uno de los mejores entrenadores del mundo (Jürgen Klopp), si no el mejor, que ha sido absolutamente increíble desde que entró por la puerta del club (...) Que esto continúe durante mucho tiempo", expresó Gerrard.

El no fichará a Alaba

El cuadro de los 'diablos rojos' se ha retirado de la lucha por el fichaje de David Alaba. Según apunta el 'Daily Mail', el conjunto de Old Trafford no estaría dispuesto a satisfacer las necesidades salariales del defensa del , allanando de esta forma el camino al , uno de los principales candidatos a hacerse con su fichaje.

Özil, cerca del

El mediocampista, que no entra en los planes de Arteta en el , estaría en los planes del cuadro turco, según informa 'Bild'. Es más, de acuerdo a una fuente del conjunto otomano, habría un 90% de posibilidades de que el ex del Real Madrid recale en .

El futuro de Lautaro Martínez, según su agente

"Hoy está bien donde está. Lautaro está creciendo y aprendiendo. Es un jugador con un potencial enorme, sin límites. Puede convertirse en un jugador de la élite. Lo más importante es que se acostumbró muy rápido al fútbol europeo. Llegó y enseguida jugó, marcó y enseguida demostró al público que le gustaba. Tiene otros tres años de contrato, quien lo quiera debe ir a hablar con el Inter. Pero allí está tranquilo y feliz, juega y crece", declaró Carlos Alberto Yaqué, representante del delantero argentino, en una entrevista con Olé.

El haría un intento por Riqui Puig

El jugador del no está sumando minutos con Ronald Koeman, razón por la que el club andaluz haría un intento por conseguir una cesión en este mercado invernal, según cuenta Estadio Deportivo.

Adama Traoré sigue acercándose al Leeds de Bielsa

Según Daily Mirror, el extremo español es el principal objetivo del Leeds United para este mercado invernal. El jugador del Wolverhampton Wanderers no está viviendo su mejor temporada.

El ya tiene un nombre para sumar por la lesión de Iborra

La lesión de Vicente Iborra cambió los planes del Villarreal, equipo que ya tiene un nombre para reforzar la plantilla: se trata del francés Etienne Capoue, de 32 años, quien actúa en el .

Mbappé despide a Tuchel

Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje a Thomas Tuchel en sus redes sociales, tras darse a conocer que no seguirá al mando de Paris Saint Germain. "Desafortunadamente, esa es la ley del fútbol. Pero nadie olvidará tu paso aquí. Escribiste un buen capítulo en la historia del club, gracias entrenador", escribió el delantero francés del .

De Paul, sobre ir a un equipo 'Champions': "Todo llega en su momento"

Muchos lo buscan, pero el mediocampista argentino Rodrigo De Paul no tiene prisa. La joya del , entrevistada por 'EFE', explica que pasar a un 'grande' no representa una obsesión. "Aprendí que los objetivos tienen que ser a corto plazo, el fútbol es muy dinámico. No sabes lo que puede pasar mañana. ¿Jugar la Champions? Es el torneo más importante a nivel de clubes y obviamente poder jugar una final, una semifinal es algo grandioso. Pero todo esto llega en su momento, sé que haciendo las cosas bien, todo llegará. Las experiencias que he tenido en mi carrera me lo han demostrado".

De Roon, objetivo de los grandes de Europa

Marten de Roon es uno de los medios más deseados en Europa en estos momentos. Su rendimiento en el ha llamado la atención de grandes como Barcelona, o están detrás del centrocampista, según informa 'As'. El club italiano es consciente de que una de sus estrellas saldrá pronto y buscará sacarle el mayor partido a su traspaso.

El Liverpool podría intercambiar a Origi por Kabak

La búsqueda de un central se está convirtiendo en prioritaria para el cuadro de Anfield. Tanto es así que según apunta 'Sky ', el conjunto campeón de la Premier se está planteando proponer al un trueque. Este intercambio consistiría en la llegada a Liverpool de Kabak y la salida en dirección al equipo de la cuenca del Ruhr de Origi.

Bojan podría firmar por el Saint-Etienne

A pesar de que el ex del Barcelona termina contrato el próximo 31 de diciembre con el , ya tendría ofertas para volver a Europa. Una de ellas, según informa 'L'Equipe' es la del Saint-Etienne. El cuadro de la se ha fijado en el punta y podría hacer volver al Viejo Continente al delantero.

