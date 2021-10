Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de octubre de 2021

El Barça ya tendría un acuerdo para renovar a Ansu Fati

Según "Mundo Deportivo", el Director de Fútbol del Barça, Mateu Alemany, ha llegado a un acuerdo con Jorge Mendes, agente de Ansu Fati, para que el delantero renueve su contrato hasta 2027 y prorrogar una vinculación que acababa en 2022.

Umtiti: "No me veo jugando en otro club que no sea el Barça"

"No me veo jugando en otro club, no, imposible. Ahora mismo lo tengo muy claro. Quiero demostrar que tengo nivel para jugar aquí. Lo más importante es recuperar y demostrar a todo el mundo que Samu está bien", aseguró en una entrevista a "Mundo Deportivo".

El Sevilla trabaja en renovar a Fernando Reges

"Estamos intentando renovar a Fernando y estamos mirando alguna cosa más. Diego Carlos ya renovó hace tiempo pero son estrategias", explicó en una entrevista en "Canal Sur Radio".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 19 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.