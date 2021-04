Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de abril de 2021

"Si Mbappe no viene este año, nadie se va a pegar un tiro"

Florentino Pérez volvió a referirse en su entrevista en la Cadena Ser a la posibilidad de fichar a Mbappe: "No lo sabemos, si no viene este año, nadie se va a pegar un tiro. La gente sabe, y está feo que lo diga yo, lo que soy, lo que hago. La gente está contenta con lo que hago".

Florentino Pérez alimenta la incertidumbre con el futuro de Ramos

"Le tenemos que pedir a los jugadores un esfuerzo mayor. También tenemos que saber las consecuencias y las perspectivas del coronavirus. Cómo no me va a gustar que renueve Ramos, cómo van a dudar de mi amor por él, si es como mi hijo, hombre. Yo le fiché en 2005. No es que dependa de él, sino de la situación del Madrid. Hay que hacer números, hay que vender a algún jugador...", explicó en la Cadena Ser.

La Roma estudia la marcha de Dzeko

La Gazzetta dello Sport asegura que el delantero bosnio no se quedará en la Roma. El club no quiere que cumpla su contrato que expira en 2022 y su deseo es que se marche para aliviar su economía liberándose de su elevado salario.

Agüero firmaría dos años con el Barça

Según AS, el delantero argentino reforzará la delantera del Barcelona y firmará dos años como agente libre siempre que Messi se quede en el Camp Nou y decida renovar el contrato que también expira este verano.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 22 de abril de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.