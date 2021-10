Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 6 de octubre de 2021

Robert Martínez, en Goal: "¿Mi futuro? Intentaré tomar la mejor decisión para todos"

Centrado en la Nations League, el seleccionador de Bélgica elogia a la Italia de Mancini y la España de Luis Enrique. Además, habla sobre el Barça... Aquí, la entrevista completa.

La madre de Mbappé no descarta renovar por el PSG

"Estamos hablando en estos momentos cn el PSG y todo va bien. Hablé anoche con Leonardo. ¿Si llegaremos a un acuerdo? Una cosa está clara. Va a darlo todo hasta el final para ganar la Champions..Kylian tiene que estar feliz. Si está triste es capaz de decirte, lo dejo. Y nos lo dice a menudo (risas). Con Kylian todo puede cambiar de un día para otro", comentó Fayza Lamari a "Le Parisien".

Diego Carlos: "¿Futuro? Mi foco principal está aquí"

“Siempre pienso en el Sevilla. Mi foco principal está aquí. Si aparece algo por ahí son otras cosas. Cuando no tengo nada claro de otro club o de mi país, mi cabeza está siempre en el Sevilla”, comentó en los medios oficiales del club.

Varane: "Mbappé sabe perfectamente lo que quiere hacer"

El Getafe presenta a Quique Sánchez Flores

Tras la destitución de Míche anunciada el pasado lunes, el Getafe ha anunciado este miércoles la vuelta al banquillo de otro viejo conocido como es Quique Sánchez Flores, que ya fue el técnico azulón en su primera temporada en Primera.

"Siempre que estoy en Getafe siento que es como parte de mi familia. Vamos a necesitar la ayuda de todos. Ahora lo único que me importa es generar la suficiente energía para que la gente se una a nosotros y sacar esto adelante entre todos. Cada día que el Getafe esté en Primera hay que valorarlo como se merece. Todos los partidos que quedan van a ser finales, y en las finales hay que mostrar pasión por ganar y no cometer errores. Siempre he estado conectado con el Getafe. Los grupos que me he encontrado en el vestuario siempre han sido muy buenos", comentó en su presentación.

El Getafe anunciará a las 11:30 horas quién es su nuevo entrenador

📹 Desde las 11:30h, sigue en directo a través de Youtube la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador azulónhttps://t.co/PLjGoudQUp — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 6, 2021

El Borussia Dortmund quiere retener a Haaland hasta 2023

El Borussia Dortmund está tratando de convencer a Erling Haaland de que se quede en el club hasta 2023, según "Sport Bild". La información afirma que el contrato de equipamiento de Haaland con Nike expira a fin de año y Puma, la marca que equipa al Dortmund, podría intentar llegar a un acuerdo con el noruego como parte de su plan para que se quede.

Se dice que Dortmund está dispuesto a duplicar el salario de Haaland si acepta quedarse hasta 2023, lo que requeriría que el jugador se niegue a mudarse a otro lugar si alguien paga su cláusula de rescisión.

El Liverpool quiere a Adeyemi

El Liverpool forma parte de la creciente lista de pretendientes que quieren fichar a Karim Adeyemi de Red Bull Salzburg, según "Sky Alemania". Bayern Munich, Borussia Dortmund y RB Leipzig vigilan de cerca al joven delantero, cuyas hazañas goleadoras ya le valieron una convocatoria para la selección alemana. La información afirma que, si bien el Liverpool está interesado, Adeyemi preferiría mudarse a la Bundesliga por un precio entre 30 y 40 millones de euros que se dice que es suficiente para asegurar sus servicios.

La Fiorentina podría vender a Vlahovic en enero

Después de que el propietario de la Fiorentina, Rocco Commisso, admitiera que Dusan Vlahovic no renovará con el club, "La Gazzetta dello Sport" afirma que el delantero podría salir enero. El dueño de los Viola quiere 90 millones de euros por el joven serbio, que ha atraído el interés de la Juventus, Manchester City, Tottenham, Inter y Atlético de Madrid aunque en junio estará libre.

El Inter quiere renovar a Barella

El Inter está trabajando en una extensión de contrato para Nicolo Barella, según "Calciomercato".El mediocampista ya tiene contrato hasta 2024 pero el el club le hizo una promesa al jugador y a su agente de mejorar su salario en función de su rendimiento. Es probable que un nuevo acuerdo también haga que los posibles pretendientes lo piensen dos veces antes de acercarse con una oferta.

La Roma quiere a Zakaria

Según "Fabrizio Romano", la Roma va a inisistir en el fichaje del mediocentro defensivo del Borussia Monchengladbach. El jugador termina contrato en 2022 y los italianos quieren aprovechar para conseguir su fichaje a buen precio y contentar una de las peticiones de José Mourinho.

El Barça quiere que Umtiti salga en enero

Según "Sport", el Barcelona insistirá en enero con la salida de Samuel Umtiti, que en verano no salió al no llegar ofertas al club que le convencieran. El jugador no cuenta y los blaugranas quieren insistir en buscarle una salida como cedido o como traspasado a muy bajo precio para al menos no tener que aborar su salario de forma íntegra.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 6 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan y los equipos busca perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.