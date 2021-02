Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de febrero de 2021

Ezequiel Garay, que no tiene equipo porque no renovó con el Valencia CF, ha recibido una oferta del Newells Old Boys, según asegura 'TYC Sports'. En las últimas fechas, el ex jugador ché ha rechazado ofertas de otros equipos europeos y parece complicado que pudiera dar el "sí quiero" al conjunto "leproso".

Roman Abramovich quiere reforzar la defensa del Chelsea. Los ‘blues’ buscan central de cara a la próxima temporada y su primer objetivo sería Jerome Boateng. El internacional alemán, como el austriaco David Alaba, acaba contrato con el club bávaro el próximo 30 de junio y no ha renovado.

Kylyan Mbappé está más cerca de continuar en París, según "TalkSport". El delantero francés podría renovar su contrato con el PSG, según el citado medio, apartando el interés de dos grandes clubes como el Liverpool de Jürgen Klopp y el Real Madrid, que dirige Zinedine Zidane. Neymar también podría renovar esta semana su contrato.

El Manchester City quiere un delantero para este verano y según afirma "The Athletic", los elegidos podrían ser dos: Romelu Lukaku, delantero belga del Inter de Milán, o Danny Ings, punta del Southampton, que está haciendo una magnífica temporada. La renovación de Agüero siguen sin llegar y el City se moverá en el mercado.

José Campaña, mediocentro del Levante UD, es el objetivo de Sevilla y Atlético de Madrid para la próxima temporada. Según 'Estadio Deportivo', el jugador del cuadro granota sólo saldría en un precio de salida de, como mínimo, 30 millones de euros. El Levante aceptaría esa oferta, pero ni un euro menos por una de sus grandes estrellas.

Sergio Ramos puede negociar con cualquier club desde el 1 de enero. El de Camas se está recuperando de su reciente operación para volver con el grupo dentro de seis semanas.Sin embargo, no hay novedades respecto a su renovación. Ni el Real Madrid ni Sergio han movido ficha y todo parece haberse enfriado.

¿Saldrá Nabil Fekir del Real Betis si llega una gran oferta? Eso se plantea parte de la prensa de Sevilla. Según 'Estadio Deportivo', los verdiblancos podrían ponerlo en el mercado este verano. Entre otras cosas, porque el Betis necesita cuadrar cuentas y porque hay varios clubs, en especial de la Bundesliga, interesados en hacerse con sus servicios.

El diario "Marca" apunta que "Raphael Varane se plantea no renovar su contrato que expira en junio de 2022. Si no le convencen buscarían un traspaso este verano por unos 50 millones, con PSG y Manchester United como posibles destinos".

Desde Barcelona, el periódico "Sport" dedica su portada a Lionel Mess y apunta que desde el PSG se acosa al argentino: "En París siguen provocando al Barça con especulaciones sobre el futuro del crack argentino. El club galo enturbia el ambiente", afirman, insistiendo en los cantos de sirena del cuadro parisino al argentino.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 9 de febrero de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.