Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mbappé despide a Tuchel

Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje a Thomas Tuchel en sus redes sociales, tras darse a conocer que no seguirá al mando de Paris Saint Germain. "Desafortunadamente, esa es la ley del fútbol. Pero nadie olvidará tu paso aquí. Escribiste un buen capítulo en la historia del club, gracias entrenador", escribió el delantero francés del .

De Paul, sobre ir a un equipo 'Champions': "Todo llega en su momento"

Muchos lo buscan, pero el mediocampista argentino Rodrigo De Paul no tiene prisa. La joya del , entrevistada por 'EFE', explica que pasar a un 'grande' no representa una obsesión. "Aprendí que los objetivos tienen que ser a corto plazo, el fútbol es muy dinámico. No sabes lo que puede pasar mañana. ¿Jugar la Champions? Es el torneo más importante a nivel de clubes y obviamente poder jugar una final, una semifinal es algo grandioso. Pero todo esto llega en su momento, sé que haciendo las cosas bien, todo llegará. Las experiencias que he tenido en mi carrera me lo han demostrado".

De Roon, objetivo de los grandes de Europa

Marten de Roon es uno de los medios más deseados en Europa en estos momentos. Su rendimiento en el ha llamado la atención de grandes como , o están detrás del centrocampista, según informa 'As'. El club italiano es consciente de que una de sus estrellas saldrá pronto y buscará sacarle el mayor partido a su traspaso.

El podría intercambiar a Origi por Kabak

La búsqueda de un central se está convirtiendo en prioritaria para el cuadro de Anfield. Tanto es así que según apunta 'Sky ', el conjunto campeón de la Premier se está planteando proponer al un trueque. Este intercambio consistiría en la llegada a Liverpool de Kabak y la salida en dirección al equipo de la cuenca del Ruhr de Origi.

Bojan podría firmar por el Saint-Etienne

A pesar de que el ex del Barcelona termina contrato el próximo 31 de diciembre con el , ya tendría ofertas para volver a Europa. Una de ellas, según informa 'L'Equipe' es la del Saint-Etienne. El cuadro de la se ha fijado en el punta y podría hacer volver al Viejo Continente al delantero.

El insiste por Sancho

El cuadro de los 'diablos rojos' no se ha olvidado del jugador del . Así, según informa 'The Telegraph', el cuadro de Old Trafford tiene entre sus planes volver a acometer el fichaje del extremo, uno de los más cotizados de toda Europa.

El Brujas ficha a Bas Dost

El cuadro belga ha hecho oficial la incorporación de Bas Dost, ex jugador del . Dost, de 31 años, se une al cuadro de tras fijarse en sus actuaciones en Alemania.

Welkom Bas Dost! 🔵⚫



Club heeft een princiepsakkoord met de Nederlandse topspits! 👊🏼



MEER | https://t.co/WKWcMfYnol pic.twitter.com/x8kpPuPebj — KV (@ClubBrugge) December 24, 2020

El prioriza fichar a un '9'

El cuadro gallego ha vuelto a la carga. De la mano de Coudet, el Celta ha mejorado de forma sustancial y ya no tiene el descenso cerca. Sin embargo, en Vigo quieren seguir mejorando y en el mercado de invierno, la prioridad para los olívicos es fichar a un delantero centro.

El Manchester United renovará a Lingard

Aunque no le va bien en Old Trafford, Jesse Lingard renovaría con Manchester Uniter. Según el 'Daily Mail', el club activará la cláusula del contrato que le permite ampliar su vinculación 12 meses más. El centrocampista no entra en los planes de Solskjaer, pero quieren evitar que el jugador de 28 años pueda irse gratis el próximo verano.

La quiere a Nainggolan

Según La Nazione, el Inter quiere dejar ir al centrocampista belga y el estaba interesado en su retorno. Sin embargo, no puede alcanzar sus pretensiones económicas, por lo que la Fiorentina sí podría apostar por Nainggolan y tendría dinero suficiente para hacerlo. El también le pretende.

El Atlético y un reemplazo para Trippier

El está considerando la cesión de un lateral derecho tras la suspensión de Kieran Trippier (volvería a finales de febrero), con Ainsley Maitland-Niles emergiendo como objetivo. Según el Daily Mail, el jugador de 23 años ya estaba en el radar del Atlético de Madrid antes de la confirmación de la prohibición de Trippier, por lo que el club español está listo para acelerar su interés. El defensa del Maitland-Niles tiene contrato hasta 2023 y este verano ya pudo salir de los ‘Gunners’ con destino a los .

Dmitrovic, en el radar de la

Marko Dmitrovic puede empezar a negociar con cualquier equipo en apenas una semana. Según informan 'Noticias de Gipuzkoa' y 'MARCA', el guardameta del está en el punto de mira de la Real Sociedad, que sería una opción para suplir a Moyá, en el caso de que el mallorquín se marche de Donosti.

Stefan Bajcetic, objetivo del Liverpool

El defensa de 16 años del Celta estaba en el radar del Manchester United. Sin embargo, tal y cómo afirma 'La Voz de Galicia', el Liverpool se ha adelantado al cuadro de los 'diablos rojos' ha perdido la carrera en favor de los 'reds', que quieren cerrar el fichaje antes de que el 'Brexit' se lleve a cabo.

El Leeds se fija en Adama Traoré

El cuadro al que entrena Marcelo Bielsa tiene un nuevo objetivo en mente: Adama Traoré. A pesar de que el internacional por estaba muy cerca de firmar su renovación de contrato con el Wolverhampton, la aparición del Leeds podría haber cambiado los planes del delantero.

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 25 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en España el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.