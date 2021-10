Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de octubre de 2021

El Betis piensa en Jeremie Boga

Según "Radio Bética", el Betis se ha interesado en el fichaje de Jeremie Boga. El extremo, que ya conoce LaLiga tras jugar en las filas del Granada, queda libre en el Sassuolo, donde ha mostrado su mejor nivel y los verdiblancos lo buscan como un fichaje a coste cero.

El Barça se fija en Lingard

El Barcelona está monitoreando la situación de Jesse Lingard con miras a una transferencia gratuita el próximo verano, afirma el "Mirror". El contrato de Lingard expira en Old Trafford el próximo verano y, según los informes, no está seguro de si extenderlo debido a la falta de oportunidades del primer equipo. Esto significaría que podría hablar con clubes no ingleses en enero sobre un acuerdo con el Barça interesado en medio de sus problemas financieros.

El Liverpool se posiciona por Doku

El Liverpool está bien situado para fichar al delantero del Rennes Jeremy Doku el próximo año, según "RTL". Se espera que el joven de 19 años abandone Roazhon Park el próximo verano, y los Redes lideran la carrera por su firma. Liverpool podría quedarse corto en opciones de ataque cuando Mohamed Salah y Sadio Mane se dirijan a AFCON en el invierno y buscarán firmar a Doku.

El Real Madrid piensa también en Pogba

El Real Madrid confía en fichar a Paul Pogba y Kylian Mbappé en 2022, según informa "The Sun". Se espera que Mbappé deje el Paris Saint-Germain y se una a los Blancos el próximo año cuando acabe su contrato con el PSG. El Real quiere traer primero a Pogba procedente del Manchester United, con la esperanza de que su presencia ayude a convencer a un compatriota francés de que también llegue al Santiago Bernabéu.

El Atleti quiere renovar a Lemar y Oblak

Jan Oblak y Thomas Lemar podrían ser los siguientes jugadores en renovar con en el Atlético de Madrid, según "Sky Sports". Ambos jugadores tienen poco menos de dos año por delante en sus contratos actuales, pero los gigantes españoles están trabajando para atarlos. Lemar ya ha dicho que sí y el Atlético ha abierto conversaciones con los representantes de Oblak.

Munir quiere que su futuro pase por el Sevilla

"No pasó nada. El míster tiene que tomar decisiones difíciles porque somos 25 jugadores y para él es complicado. Lo principal para mí era estar aquí, triunfar y trabajar para revertir la situación. Creo que voy por buen camino y sigo adelante", comentó en una entrevista exclusiva a Goa l.

Miguel Gutiérrez cotiza al alza



Durante el parón el canterano del Real Madrid ha doblado su tasación en Transfermarkt y ha debutado, con buenas sensaciones, en la Sub-21. Te lo contamos aquí

Osasuna: acuerdo con el A. S. Mónaco y Álvaro Fernández

"El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con la Association Sportive de Monaco Football Club y Álvaro Fernández para resolver el litigio que enfrentaba a las partes desde la salida del futbolista de la entidad navarra en 2017. La parte demandada, en términos conciliatorios, abonará a Osasuna una suma de 375.000 euros, los cuales deberán satisfacerse antes del 15 de diciembre del año en curso", se puede leer en el comunicado oficial de la institución española.

COMUNICADO OFICIAL | Acuerdo con el A. S. Mónaco y Álvaro Fernández.



▶️ https://t.co/ADI6HROLcf pic.twitter.com/qDXFBOyKcA — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 14, 2021

El Sporting ya busca alternativas a Pedro Porro

El lateral derecho español está en la agenda del Real Madrid para reforzar la defensa la próxima temporada. El club luso ya piensa en su posible sustituto y, según "Marca", se ha fijado en Andrei Ratiu, lateral derecho rumano criado en la cantera del Villarreal y que está destacando en sus primeros meses en el Huesca.

