Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 6 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado: Los mejores fichajes y rumores del día

OFICIAL: Andoni Iraola, nuevo entrenador del

22.57 horas | Así lo informó este jueves el propio club

Andoni Iraola es oficialmente nuevo entrenador del Rayo Vallecano para la próxima temporada.

La presentación oficial ante los medios de comunicación tendrá lugar el próximo lunes, a las 12:30 horas, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.#BienvenidoIraola pic.twitter.com/akKihggogu — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 6, 2020

Martín Cáceres seguirá en el fútbol italiano

22.48 horas | El medio FirenzeViola.it informa que el lateral uruguayo, de 33 años, renovará por un año más su contrato con la . El ex- y , entre otras instituciones, continuará compitiendo así en Europa.

Arthur vuelve a Barcelona para acordar su desvinculación

22.24 horas | Según Mundo Deportivo, el futuro jugador de la Juventus regresará este viernes a la Ciudad Condal para convenir la rescisión de su contrato. La institución culé le ha dicho al jugador que antes de entrar en contacto con el equipo deberá pasar un test PCR y reunirse con la secretaría técnica, que tendrá que dar su visto bueno para que se reincorpore al trabajo.

Óscar Rodríguez, otra "estrella" de este mercado

21.57 horas | El centrocampista es uno de los nombres más buscados en este verano europeo. Según el diario El Ideal, el está también interesado por el jugador que rindió muy bien en el , durante la última temporada, en la que marcó nueve goles.

Lemar está también entre los objetivos del

21.28 horas | El diario Le10Sport sostiene que el equipo de Ancelotti está tras los pasos del jugador del . Sin embargo, todo indica que el francés continuará en el fútbol español: tiene contrato hasta 2023 con la institución colchonera.

El busca un lateral

20.44 horas | Jamal Lewis es el nombre que más suena para reforzar el sector izquierdo de la defensa. Según Sky Sports, el campeón de la Premier League le ofrecería al Norwich una cifra cercana a las 10 millones de libras para quedarse con el jugador.

Paco Jémez no seguirá en el Rayo Vallecano

20.00 horas | El club no renovará su contrato y ya piensa en la próxima temporada. ¿Candidatos a ocupar el banquillo? Según EFE, la lista es larga: Jon Pérez Bolo, Juan Ramón López Muñiz y Andoni Iraola sobresalen entre más nombres.

Aubameyang, la preocupación del

19.18 horas | Según Daily Telegraph, el gabonés está más cerca de renovar su vínculo con la institución de Londres, ya que las últimas conversaciones fueron positivas. El delantero ampliaría su contrato hasta 2023.

OFICIAL: El ya tiene nuevo entrenador

18.43 horas | Luis García Plaza se hará cargo del equipo, según anunció este jueves la propia institución. El DT ya sabe lo que es ascender a la máxima categoría, objetivo que consiguió cuando dirigía al .

El va por Allan

18.18 horas | Así lo publica Corriere dello Sport. Carlo Ancelotti quiere contar con el centrocampista brasileño (29 años), a quien conoce bien de su etapa en el Nápoles. El club de la Premier League haría una oferta cercana a los 25 millones de euros.

Angel Gomes jugará en el Boavista

17.51 horas | Una de las promesas del fútbol inglés deja el y jugará cedido en el Boavista, de , tras haber fichado por el francés. El centrocampista, de 19 años, empieza así una nueva aventura.

No se va de Londres, pero sí cambia de camiseta

17.27 horas | Según informa Daily Mail, Willian se sigue acercando al Arsenal, a pesar de que el entrenador del , Frank Lampard, intenta retenerlo. El brasileño cambiará de equipo y firmaría un contrato por tres temporadas.

"Sé personalmente que el ha estado interesado en Mané durante los últimos tres años"

17.00 horas | La frase pertenece a Thierno Seydi, el antiguo agente del futbolista del Liverpool, quien habló con la televisión senegalesa 7tv. Y agregó que el jugador sigue estando en la mira del conjunto merengue: "¿Qué le queda por ganar si se queda en el Liverpool? Sadio ha puesto el listón muy alto. Ha ganado todo lo que hay que ganar con el Liverpool. Tienes que saber cuándo es el momento adecuado para irte de un equipo".

Otra renovación en el

16.31 horas | Isaac Carcelén renovó su vínculo con la institución hasta el 30 de junio de 2023. De esta manera, el lateral derecho se prepara para jugar en en la próxima temporada.

OFICIAL | Isaac Carcelén amplía su contrato hasta 2023



¡Felicidades Iza!https://t.co/tUo5BnFunv — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 6, 2020

El , tras la pista de Brahim Díaz

16.05 horas | Brahim es n claro objetivo "azulón". Ángel Torres, presidente del club azulón, ya pidió hace meses que el Real Madrid le cediera a Brahim y ayer volvió a insistir en los micrófonos de la Cadena COPE. “El Real Madrid sabe que estamos interesados en él. Si ellos nos lo dejan y quiere venir, le haremos un hueco en el Getafe”, sentenció el presidente del Getafe.

15.15 horas | Así lo ha asegurado hoy Pep Guardiola en rueda de prensa, dejando claro que el jugador, pretendido por el FC Barcelona, no tiene clara su continuidad en el City. Guardiola ha dicho este mediodía: "Nos ha dicho que no quiere extender el contrato con el . Le queda un año y después de eso... Queríamos ampliarlo pero él no, así que querrá jugar en otro equipo".Desde luego, esto aclara el panorama y deja claro que Eric García está cerca de volver a la que fue su casa, el Barça.

14.45 horas | Según la cadena de noticias turca 'NTV', el FC Barcelona estudia hacer una oferta por Çaglar Soyuncü, defensa central del . El montante de la oferta que presentaría el Barça según esa información de la citada cadena televisiva sería de 40 millones de euros. Çaglar Soyuncü ha sido uno de los jugadores más destacados del año en la Premier League y está considerado como uno de los mejores defensas centrales de Europa.

14.15 horas | El sigue trabajando para hacer una gran plantilla. Tras el fichaje de Unai Emery como entrenador, el "submarino amarillo" ha apuntalado la cesión de Take Kubo y ahora tiene como objetivo el fichaje de Francis Coquelin y Dani Parejo. El CF ha decidido traspasar a ambos jugadores, tal y como contó en su día Goal, y ahora el cuadro de Castellón está valorando la negociación con el Valencia, para conseguir que ambos vistan de amarillo la próxima temporada. Ya ha habido contactos con Coquelin y se ha sondeado a Parejo.

Oferta por Rafinha desde

13.48 horas | Rafinha sigue sin aclarar su futuro. Pese a su gran final de temporada en el de Vigo, el medio sigue sin tener equipo. El Barça quiere venderle y escucha ofertas, pero todavía no ha llegado ninguna realmente satisfactoria. Ahora, el Shanghai Shenhua estaría dispuesto a pagar los 16 millones fijados por los blaugrana pero Rafinha no ve claro irse a China. Según informa 'Sport', tampoco continuará vinculado al Celta, donde ha estado cedido esta temporada.

13.30 horas | Sergio "Kun" Agüero se quedará un año más en el Manchester City. Así lo asegura "The Telegraph", que apunta que, aunque el argentino ha dicho varias veces que quería volver a su país para retirarse en , el "Kun" tendría previsto quedarse, por lo menos, un año más a las órdenes de Pep Guardiola. Sin duda, una gran noticia para los "citizen". Agüero, lesionado, no estará ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de Champions.

12.50 horas | Sorprendente. Si durante las últimas horas parecía que Manchester United y estbaan negociando por Jadon Sancho, ahora resulta que se ha producido un volantazo en el asunto. El Borussia Dortmund niega ningún contacto por Jadon Sancho. Hans Joachim Watke, director administrativo, ha asegurado a 'Süddeutsche Zeitung' que no ha habido ningún contacto "directa o indirectamente". Los alemanes quieren una oferta cuanto antes. En caso contrario, Sancho empezará la pretemporada con el BVB.

12.15 horas | Pedro León renueva una temporada con la SD . El extremo murciano completará su quinta temporada en Ipurua después de recuperarse de largos problemas físicos en las últimas campañas. El jugador ha disputado esta campaña 31 partidos, 23 de ellos como titular. Sin duda, el murciano será una piedra angular para el próximo proyecto encabezado por José Luis Mendilíbar, que también seguirá en Ipurúa un curso más.

📡OFICIAL: Pedro León seguirá una temporada más en el Eibar. Lleva en Ipurua desde 2016 y será un placer disfrutar otro año de su clase y su diestra de seda. Zorionak, @PLeonSanchez !!



👉https://t.co/nOls94yUbW#PedroLeón2021 #DenokArmagin💙❤️ pic.twitter.com/x59zlyAv2F — SD Eibar #DenokArmagin 💙❤️ (@SDEibar) August 6, 2020

Tarkowski, en el radar del Leicester City

11.45 horas | James Tarkowski, defensor del , sigue siendo una opción de refuerzo para el Leicester City. Según informa la cadena británica 'BBC', el jugador fue valorado en cerca de 50 millones de libras esterlinas. Tarkowski ha completado una gran temporada en su equipo y ahora los "foxes" quieren atar su fichaje para poder formar pareja de centrales con el turco Soyuncü.

Celta: Pione Sisto, en rampa de salida

11.15 horas | Las horas de Pione Sisto en el Celta de Vigo parecen contadas. El sursudanés cuenta con varias opciones para salir de Balaídos, como la del Midtjylland danés, del que procedía el futbolista de 25 años cuando hace cuatro firmó por el conjunto celeste. Portugal o también pueden convertirse en destino de un jugador con contrato en vigor hasta 2021 y que no entra en los planes del entrenador, Óscar García.

11.05 horas | Ya es oficial. El chileno Alexis Sánchez es jugador del a todos los efectos. Así lo ha anunciado el propio club italiano, a través de sus redes sociales, confirmando que el chileno pasa a la disciplina interista hasta el 30 de junio del año 2023, tras un acuerdo de desvinculación del Manchester United. Alexis llega a título gratuito en una operación que ha sido muy compleja pero que, finalmente, ha dado con Alexis en el Giusseppe Meazza, a título definitivo.

🔝 | ANNUNCIO @Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito 👇 https://t.co/CprkLm71rh — Inter (@Inter) August 6, 2020

10.57 horas | El Manchester City, tras firmar a Ferran Torres y Nathan Aké en las últimas horas, sigue perfilando su plantilla para el próximo curso. La prensa inglesa considera que Pep Guardiola quiere retocar el equipo bastante y que todavía quedan por llegar dos o incluso hasta tres fichajes de aquí al final del mercado estival. En principio, la gran prioridad pasa por lograr el traspaso de otro central. Koulibaly, central del Nápoles, es uno de los jugadores que más suenan para ser "citizen".

10.25 horas | Ya es oficial. El FC Barcelona ha cerrado con el Sao Paulo la incorporación de Gustavo Maia para su equipo filial. El joven delantero brasileño se incorpora al club azulgrana hasta el 30 de junio del 2025 y en su contrato se incluirá una cláusula de rescisión de 300 millones de euros. El importe total de la operación es de 4,5 millones de euros.

10.10 horas | Por fin se ha cerrado la compra de la AS . El club deja de ser propiedad de James Pallotta y pasa a manos de Dan Fredkin, millonario con un patrimonio de 4.500 millones de dólares. Fredkin ha cerrado el trato por 591 millones de euros. Se cierra así el proceso de compra del club justo el mismo día que tendrá que enfrentarse al Sevilla en la . Puedes leer todos los detalles de la compra aquí.

10.05 horas | l Pretendido por el Manchester United y tasado en 90 millones de euros, Jack Grealish es la gran estrella del . Precisamente por eso, el cuadro villano quiere hacerle una enorme oferta para retenerle. Así lo publica el diario "The Sun", que apunta que el Aston Villa, tras conquistar su difícil permanencia en la Premier League, se prepara para presentar un nuevo contrato a Jack Grealish, que garantizaría al enganche cerca de seis millones de euros por temporada.

09.45 horas | No es nuevo que la Premier League sigue a José María Giménez. Ahora es el Chelsea de Londres el que se ha cruzado en el camino del central uruguayo y que está ofreciendo nada má y nada menos que una oferta de 65 millones de euros al Atlético de Madrid. Giménez es la prioridad número uno para el Chelsea de Lampard. El uruguayo de 25 años tiene contrato en vigor y una cláusula de 120 millones.. Según informa 'Daily Star', los 'blues' querrían hacerse con el central por 65 millones de euros.

09.00 horas | Eric García es el objetivo prioritario para el Barcelona. El defensa del Manchester City es el elegido para reforzar la zaga blaugrana en este mercado de fichajes. Acaba contrato en junio de 2021 y el Clty ya sabe que, si no renueva, tendrá que ponerle en el mercado. Precisamente por eso, el club "citizen" le ha ofrecido, según "Marca", una oferta de renovación que multiplica por cuatro su salario actual. Ahora es el jugador el que tendrá que mover ficha. Seguir en Manchester o regresar a la Ciudad Condal, ésa es la cuestión,

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 6 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .