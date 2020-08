Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

09.30 horas | El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, comentó anoche en 'Barça TV' que el club maneja una lista de instransferibles: Messi, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong y Griezmann. La pregunta es ¿qué limpieza de vestuario tendrá que afrontar el próximo entrenador, Ronald Koeman? En Goal analizamos, caso por caso, qué puede pasar con las 'vacas sagradas' que ahora la directiva pretende sacar del club. Hablamos de los casos de Busquets, Suárez, Alba, Roberto, Rakitic y Umtiti, entre otros.

09.00 horas | Josep María Bartomeu, presidente del FC , sigue insistiendo en que no hay fin de ciclo y que el proyecto de futuro del club pasa "por Lionel Messi". El presidente tuvo palabras de elogio para el argentino, al que ve dentro del club y al que no ve fuera del Barça la próxima temporada. Eso sí, como ya contó Goal hace días, Messi no está precisamente feliz con la marcha del equipo y está meditando su continuidad en el club. Medio mundo está pendiente del futuro del "diez".

08.30 horas | Dybala no se moverá de Turín. Así lo ha asegurado Jorge Antun, agente del argentino, que califica como "falsa" la salida de Dybala del equipo italiano: "Está contento en la Juve y estamos trabajando para la renovación". Según publica 'La Gazzetta dello Sport', Dybala podría renovar con la 'Vecchia Signora'con un acuerdo en torno a los 11 millones de euros. Una gran subida de ficha, ya que ahora está ganando cerca de los 7 "kilos" anuales.

