Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de diciembre de 2021

Un ex del Barça suena para el Inter

El buen desempeño que lleva realizando el francés Lucas Digne en el Everton desde que se fuera del FC Barcelona y son varios los clubes que estarían tras sus servicios. Entre ellos parece destacar el Inter, según informa el diario "La Gazzetta dello Sport" que lleva tiempo queriendo hacerse con un lateral zurdo que solucione el problema que tienen en ese flanco defensivo.

El Benfica cesa a Jorge Jesus

El club lisboeta ha decidido prescindir de los servicios del técnico luso unas pocas semanas después de que clasificara al equipo de la capital de Portugal para los octavos de la Champions League. Su sustituto hasta el final de temporada es el también luso Nélson Veríssimo.

En-Nesyri, el preferido por Mikel Arteta

Tras conocerse las diferencias irreconciliables entre Mikel Arteta y el delantero Aubameyang, el entrandor donostiarra está valorando diversas opciones para sustituirlo. Y el preferido por Arteta no es otro que el sevillista En-Nesyri. No será sencillo que el club de Nervión se avenga a negociar pero lo que sí está claro es que desde el Arsenal lo querrían para la segunda vuelta de la Premier. Habrá que ver si hay o no negociación.

El United rechaza la primera oferta del Sevilla por Martial

Según ha podido saber GOAL, esta propuesta ya ha sido rechazada y esta actualmente lejos de las pretensiones de los "Red Devils" para dejar salir al jugador.

La oferta del Sevilla proponía una cesión hasta el próximo 30 de junio sin opción de compra y cubriendo la mitad de la ficha de Martial, que entre enero y junio ascendería a en torno 6 millones de euros de los que el club de Nervión quería abonar sólo el 50%.

El Sevilla hace su primera oferta por Martial

Según "Sky Sports", el Sevilla ha realizado una oferta en las últimas horas al Manchester United para conseguir el fichaje del delantero francés de 26 años. La misma se basaría en una cesión sin opción de compra. Ahora mismo el gran inconveniente para que se cerrara la operación sería el salario del delantero, que no es asumible de forma íntegra por el club de Nervión, ya que ascienda a más de 10 millones por temporada.

La Real Sociedad presenta a Rafinha

Lago Júnior ficha por el Huesca

FICHAJE | ¡𝙇𝙖𝙜𝙤 𝙅𝙪𝙣𝙞𝙤𝙧 es nuestro primer refuerzo en el mercado de invierno!



El extremo llega procedente el @RCD_Mallorca cedido hasta final de temporada, con opción de compra.



👏 ¡ 𝘉𝘐𝘌𝘕𝘝𝘌𝘕𝘐𝘋𝘖 ! 👏#LagoNoRebla🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) December 28, 2021

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 29 de diciembre de 2021. LaLiga avanza y la ventana de fichajes está cerrada, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.