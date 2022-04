Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de abril de 2022

Asensio tiene una oferta para renovar pero también de otros clubes

Getty

Uno de los jugadores que se ha relacionado con el Arsenal es Marco Asensio, de quien también se dice que interesa al Tottenham y el AC Milan. Sin embargo, aún sigue en el Real Madrid por ahora, y "Calciomercato" afirma que al delantero internacional español se le ha ofrecido un nuevo contrato en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid no se olvida de Rudiger

Antonio Rüdiger decidirá su futuro en las próximas semanas y sigue esperando una oferta del Chelsea, según "Fabrizio Romano". El Real Madrid nunca se ha olvidado de él y también están en la carrera el Paris Saint-Germain y la Juventus.

El United quiere a Darwin Núñez y Danjuma

Getty Images

El delantero del Benfica, Darwin Núñez, encabezará la reconstrucción del Manchester United con la llegada al banquillo de Erik ten Hag, informa el "Telegraph".

Ten Hag está ansioso por mejorar el ataque del United y ha convertido a Núñez, que suma 33 goles en 38 apariciones esta temporada, en un objetivo principal.

El holandés también busca reforzar la línea de mediapuntas con movimientos por el extremo del Ajax, Antony, y el delantero del Villarreal, Arnaut Danjuma.

El Liverpool quiere renovar a Firmino

Getty Images

El "Liverpool Echo" informa que a Roberto Firmino se le ofrecerá una extensión de un contrato que expirará en 2023 en algún momento en el futuro cercano.

Mohamed Salah y Sadio Mane, a quienes también les quedan 12 meses para terminar sus respectivos contratos, actualmente son la mayor preocupación del Liverpool.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 22 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.