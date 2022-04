Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de abril de 2022

El Newcastle no tirará la casa por la ventana en verano

El entrenador de las urracas, Eddie Howe, ha señalado que no habrá una "revolución" en el próximo mercado estival a la hora de confeccionar la plantilla, lo cual sorprende con el ambicioso proyecto que tiene en mente el club inglés. Además, ha indicado que están hablando con el centrocampista Sean Longstaff, pretendido hace no demasiado por el Manchester United, para renovar.

Hazard no está dispuesto a irse del Real Madrid

Así lo ha asegurado el hermano del jugador belga, Kylian, en declaraciones al medio de comunicación belga "RTBL". "No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte, eso es lo que ha pretendido allá donde ha estado". No obstante, ha añadido que si Florentino Pérez quiere que se vaya "entonces dudo que se quede".

¿Seguirá Dembélé en el Barcelona?

"Si Dembélé quiere quedarse es una cuestión económica. Hay predisposición de las partes. Para el club es una cuestión esencial. En el caso de Gavi también es una cuestión económica", aseguró Mateu Alemany, director general del Barcelona.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 16 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.