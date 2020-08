Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

15.00 horas | En no se habla de otra cosa. Existe mucha expectativa por saber si el Bernfica acabará fichando a Edinson Cavani o no. El entrenador del , Jorge Jesus, reconoció que el fichaje del uruguayo Edinson Cavani "no es fácil" financieramente, pero aseguró que el presidente del club lisboeta está haciendo "todo" para conseguirlo.

14.10 horas | John Stones está en el radar de mercado del para reforzar la zaga 'blue'. En el no ha contado con los minutos que hubiera deseado en el equipo de Guardiola y ahora, según 'Sunday Mirror', tras el fichaje de Nathan Aké, el club podría venderle. Según este citado medio, el Chelsea habría hecho una oferta de 22 millones de euros por Stones

13.30 horas | Philippe Coutinho podría enfrentarse al Barça, el equipo propietario de sus derechos económicos, en cuartos de final. Según ha podido saber Goal, en la operación de cesión al cuadro bávaro no se pactó una 'cláusula del miedo' en el contrato, por lo que el brasileño, si así lo decide su entrenador, podría enfrentarse al equipo de Quique Setién. Morbo asegurado.

13.00 horas | El Real ha alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para ceder a Stiven Plaza las dos próximas temporadas, en una operación que incluye una opción de compra por 5 millones de euros en caso de que el club turco decida hacerse en propiedad con el jugador. Si no se hace efectiva, el ecuatoriano volvería a Valladolid en la campaña 2022-23.

12.40 horas | Cumbre en Can Barça. El secretario técnico del FC , Eric Abidal, se ha reunido este lunes por la mañana con el jugador Arthur después de que éste regresara a la Ciudad Condal tras haberse negado a finales de julio a reincorporarse al equipo. La intención del brasileño es reintegrarse a la disciplina del equipo para negociar en mejores condiciones la rescisión de su contrato.

12.30 horas | Según cuenta el diario "As" en su edición digital, Álvaro Odriozola será el primer "fichaje" del y volverá al conjunto blanco para la próxima temporada. La cesión de Odriozola en el Bayern de Múnich no ha sido satisfactoria, ya que apenas ha tenido minutos en el equipo bávaro. Ahora volverá a estar a las ódenes de Zidane.

12.10 horas | Según informa 'L’Equipe,, la continuidad del entrenador alemán en el club depende mucho de si el logra pasar a las semifinales de la . Si por un casual acabase perdiendo ante la , Tuchel podría ser destituido. Sus desaveniencias con el director deportivo, el brasileño Leonardo de Araujo, tanto por el caso Neymar como por la salida de Thiago Silva, han erosionado una relación que ahora mismo es insostenible.

12.00 horas | Según 'La Gazzetta dello Sport' y 'Tuttosport', la Juve prepara ya su lista de salidas. Tras el estruendoso fracaso de caer ante el Olympique de en octavos de Champions, la "Vecchia Signora" debe acometer la próxima temporada y fichar en el mercado. Para eso, antes tendrá que vender. Y por tanto, ya tiene lista de bajas: Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Mattia de Sciglio y Alex Sandro podrían abandonar la este verano.

11.40 horas | El Manchester City, tras comprar a Nathan Aké por 43 millones, ahora se replantea la situación de Nicolás Otamendi. El central argentino está ahora en el mercado y según los medios de comunicación ingleses, podría ser traspasado en este mercado de fichajes. Otamendi podría salir por una cifra entre 8 y 10 millones de euros. En los últimos días se ha especulado muchisimo con la salida de Otamendi, que en caso de dejar la Premier, podría estar en el radar del CF.

11.05 horas | Está muy cerca de concretarse. Kai Havertz y el Chelsea han llegado a un acuerdo para firmar un contrato que les una para los próximos cinco años, según informaciones de 'The Sun'. La operación se cerrará por unos 90 millones de libras, casi 100 millones de euros, que es la cantidad que está pidiendo el .

10:37 horas. Según ha podido saber Goal, el acuerdo ya está cerrado y el Submarino Amarillo cerraría ambas operaciones por sólo 13 millones. PUEDES LEER TODOS LOS DETALLES AQUÍ

10:05 horas. Quique Setién no cuenta con el central francés que vuelve tras su cesión en el y, según Mundo Deportivo, el club blaugrana ya ha recibido el interés delLeicester, y Milan para ficharle.

09:43 horas. En , Sport Mediaset, asegura que el club merengue estaría dispuesto a ofrecer a Kroos e Isco a la Juventus para que dejen al argentino recalar en el Santiago Bernabéu. El nuevo entrenador de la Juventus, Andre Pirlo, ha piropeado muchas veces en público al malagueño.

El Chelsea estrecha el cerco por Cucurella

09:20 horas. Según el Daily Star, el club de Londres se plantea seriamente la opción del jugador del para reforzar el lateral izquierdo, ya que Ben Chinwell es su objetivo principal pero el está pidiendo demasiado dinero para dejarle ir.

08:47 horas |Jadon Sancho, le ha dicho al que seguirá implicado y feliz en el club si no se materializa su marcha al , informa Kicker. Si bien, según algunas informaciones, Sancho ya tiene un acuerdo con los Red Devils, el United aún no ha acordado un precio con el Dortmund y Sancho le ha dicho a su equipo actual que respetará su contrato por encima de todo.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .