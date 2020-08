Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Ocampos sube su precio

23.00 horas | Según el CIES Observatory de , especializado en valores de mercado, Lucas Ocampos ya vale 50 millones de euros. Claro que esto se debe a la gran temporada que el argentino está realizando en el , donde es una de las figuras del equipo de Lopetegui que se metió en los cuartos de final de la .

¿Dónde terminará James Rodríguez?

22.17 horas | Le10Sport informa que el colombiano tiene ofertas del , del y del . Se sabe que el jugador no tiene lugar en el equipo de Zidane, y el club merengue intenta buscarle un nuevo destino.

Lucas Torreira vuelve a sonar en el

21.30 horas | El equipo de Diego Simeone está interesado en el centrocampista del Arsenal, según apunta Mundo Deportivo. Un detalle: el uruguayo no sería tenido en cuenta por el entrenador del conjunto de Londres, Mikel Arteta.

de Vigo entra a la pelea por Jonathan González

20.47 horas | Pese a que , de la , estaba por cerrar la transferencia de Jonathan González (jugador del , de ), el Celta de Vigo ha mostrado interés por sus servicios, según pudo saber Goal. En un principio, Atlanta había buscado el préstamo con opción de compra, pero la entidad gallega estaría dispuesta a pagar la cláusula de rescisión. Aquí, más información.

20.15 horas | El club de Turín, a través de sus redes sociales, hizo el anuncio oficial y dio por terminados los rumores.

Desde aseguran que Pirlo será el nuevo entrenador de la

19.49 horas | Varios medios del país informan que el excentrocampista reemplazará a Maurizio Sarri en el banquillo. Pirlo, hace apenas unos días, había sido presentado como entrenador del equipo Sub23.

La novela de Arthur, capítulo 1.000

19.28 horas | El brasileño dio negativo en el test de Covid-19 y se ha puesto a disposición del club catalán para resolver su situación. El centrocampista desea rebajar la tensión y solucionar su situación con la directiva catalana para alcanzar un acuerdo que le permita, de forma definitiva, abandonar la institución.

Pjanic, emocionado, se despide de la Juventus

18.53 horas | Tras quedar eliminado en la frente al , Miralem Pjanic jugó su último partido con la camiseta de la Juventus y pronto se unirá al . El jugador, a través de su Instagram, se despidió del club de Turín: "Desafié al pasado para aferrarme al presente, al menos por un tiempo más. Hoy nuestros caminos se separan, pero caminé cada centímetro para llegar a aquí sabiendo que era parte de algo grande, algo que quedará en mi corazón y que me acompañará a donde me lleve el nuevo camino. Buena suerte, Juventus. Para siempre #FinoAllaFine"

Alfonso Pedraza podría continuar su carrera en la Premier League

18.27 horas | El estaría interesado por el jugador del , quien estuvo cedido en el durante la última temporada. Según Súper Deporte, el conjunto inglés está cerca de hacer una oferta por el español.

El PSG al acecho por Vinicius de nuevo

17:50 horas | La eliminación del tuvo varios nombres propios, uno de ellos, el de Vinicius Júnior. El delantero madridista no solo no fue titular sino que su protagonismo fue nulo en un partido donde los blancos debían buscar desborde y gol para intentar la remontada imposible. Pero Zidane no se acordó de él y su salida del club vuelve a coger fuerza. Según Marca el PSG está al acecho por el brasileño al que ya sondearon hace unos meses y que en caso de que saliera Mbappé o Neymar, podría hacer que se lanzasen a por él.

¿Zidane, sustituto de Sarri en la Juventus?

17:15 horas | La Gazzetta dello Sport apunta un nombre más a la terna de posibles sustitutos para el banquillo juventino tras la destitución de Sarri. Es Zinedine Zidane quien en 2018 dejó abierta la puerta de su vuelta a Turín donde cuajó una grandes temporadas como jugador y que tras la eliminación del Real Madrid, dejó su futuro en el aire. Sin duda, sería un pelotazo para este mercado de fichajes que se presenta hoy con Real Madrid y Juventus tocados.

La suculenta lista de deseos del United

16:45 horas | El Manchester United tiene en mente una lista de jugadores deseados, según el Evening Standard. Jadon Sancho es el objetivo prioritario y las cifras rondas los 100 millones de euros, pero no es el único. Jack Grealish, Donny van de Beek, quien también estuvo en la órbita del Real Madrid, Matthijs de Ligt y Kingsley Coman, han sido vinculados al radar de los red devils.

Varios jugadores de la Juve se muestran contentos por el anuncio del despido de Sarri

16:15 horas | Emre Can, Douglas Costa y Mario Mandzukic reaccionaron con un "me gusta" al anuncio de la Juventus en Instagram por el despido de Sarri. Cabe recordar que Emre Can y Mandzukic salieron del equipo mientras que Douglas Costa ha alternado titularidades con suplencias bajo el mando de Sarri.

Aubameayng, plan B del Barça si no llega Lautaro

15:45 horas | Lautaro Martínez es la gran prioridad del Barcelona de cara a este próximo mercado de fichajes, pero la operación sigue en punto muerto desde hace unas semanas como reconoció el propio Bartomeu. Ahora ABC publica que el delantero del Arsenal, al que Arteta intenta convencer para que renueve y sea el eje de su nuevo proyecto, podría ser la opción B si no llega el argentino.

El Inter, 40 millones por un defensa de la

15:15 horas | El Inter sigue buscando refuerzos para su plantilla y ha puesto sus ojos en el defensa de la Fiorentina Nikola Milenkovic, según Calcio Mercato. 40 millones de euros es la cifra que podría ofrecer por el joven de 22 años que busca apuntalar la zaga con refuerzos de cara a futuro.

La renueva a Merquelanz

14:45 horas | La Real Sociedad ha hecho oficial la ampliación de contrato de Martín Merquelanz, el canterano que jugó cedido en el la pasada temporada donde completó una gran temporada. Merquelanz se mostró contento por renovar hasta 2025 con el conjunto txuri urdin.

La Juventus despide a Sarri

14:15 horas | Según avanzó Goal y confirmó posteriormente el club, Maurizio Sarri deja de ser entrenador de la Juventus. La eliminación ante el Lyon en los octavos de final de la Champions ha precipitado la caída del técnico juventino.

"No habrá descuento COVID por Havertz"

13:50 horas | Rudi Voller, director deportivo del , fue muy claro a la hora de valorar la posible venta de Havertz, la estrella del club y uno de los más cotizados futbolistas para este mercado de verano. "No se irá antes de jugar la Europa League. Sabemos del interés de varios equipos, especialmente el , pero la situación es sencilla: tiene dos años de contrato y si alguien le quiere, fenomenal... si no estaremos encantados de tenerle. Pero no será fácil su salida, porque no hay un descuento COVID".

Todos los caminos en el Arsenal conducen a Willian

13:20 horas | El Arsenal presiona por Willian. El Chelsea quiere renovarle, pero el brasileño quiere salir del equipo y busca una salida beneficiosa a nivel económico dado que su vinculación con los blues está próxima a expirar. Pese al interés de equipos como el Barcelona, es el Arsenal quien parece el mejor colocado para hacerse con los servicios de un futbolista que aún quiere dejar una última gran noche de fútbol en el partido de octavos de final frente al Bayern donde debe remontar un 0-3.

Bakayoko, en la agenda del Milan

12:55 horas | El Milan está interesado en la vuelta de Bakayoko, el futbolista del Chelsea, según informa Calcio Mercato. Para que la operación pueda llegar a buen puerto el centrocampista debería aceptar rebajarse el sueldo hasta los tres millones, es decir, un 50% de sus emolumentos. Ya estuvo cedido en la 2018-2019 y el exceso de jugadores en el Chelsea y las intenciones del Milan pueden convertirle un jugador milanista en las próximas horas.

Jorginho, a punto de dejar el Chelsea

12:25 horas | El Chelsea, a por Rice con Jorginho como moneda de cambio. El Chelsea sigue siendo uno de los grandes animadores del mercado de fichajes y está listo para vender a Jorginho como financiación para una incorporación de Declan Rice, como informa el Daily Star. El pide unos 70 millones de euros por el centrocampista por lo que los blues deben vender antes de poder seguir acometiendo grandes inversiones.

El Arsenal, 100 millones para un proyecto ganador

11:50 horas | 100 'kilos' para volver a ganar. El Arsenal está dispuesto a invertir 100 millones de euros según la prensa inglesa para conformar un proyecto ganador de cara a la próxima temporada donde Aubameyang, como ya adelantó Arteta, será el eje del pilar. Se habla de varios nombres entre los que destacan retener a Ceballos (cedido por el Real Madrid y pendiente de su futuro) o de poder convencer a Thomas para que deje el Atlético de Madrid y recale en Londres, algo que de momento y como avanzó Goal parece harto difícil. En cualquier caso, espoleados por la conquista de la , quieren volver a brillar en la Premier League y pasear su buen nombre en Europa.

El se fija en Lemar

11:15 horas | Lemar, en la agenda del . Según Le10Sports el cuadro inglés ha puesto sus ojos en Thomas Lemar, el jugador por el que el Atlético de Madrid escucha ofertas dado que su rendimiento ha sido escaso en esta segunda temporada con la camiseta rojiblanca. El conjunto londinense parece ser uno de los pocos interesados por un jugador francés que costó 70 millones y cuyo valor se desploma con el paso de las semanas y se sitúa en 24 'kilos' según Transfermarkt, web especialista en cifrar el valor de mercado.

Costa vuelve a Villarreal y apuesta por Parejo y Coquelin

10.35 horas | Movimientos desde a Villarreal. Jaume Costa vuelve al Villarreal tras su año cedido en el Valencia donde alternó titularidades por la baja de Gayá con suplencias. Se reencontrará con Emery, con el que actuó con la camiseta ché bajo las órdenes del técnico español. El valenciano avala las posibles llegadas de Parejo y Coquelin al Submarino Amarillo: "Ambos son jugadores increíbles, ojalá puedan venir, son dos cracks como personas y dos fenómenos en el vestuario de un equipo".

Ofertón millonario a Sancho

10.05 horas | El Dortmund propone un subidón salarial a su estrella. Según Bild el sigue intentando convencer a Sancho de permanecer en la y habría puesto sobre la mesa un salario de 10 millones de euros, por los 6 que cobra actualmente. De este modo se equipararía a los mejores pagados del equipo como Hummels y Reus y se convertiría en el joven de 20 años mejor pagado de la historia. El United sigue siendo el mejor colocado por contratarle pero debe acometer el desembolso de 110 millones de euros antes del lunes como fecha tope.

09.35 horas | Sigue sin resolverse el futuro de David Silva. El canario, que acaba contrato este curso con el , sigue sin tener un equipo. Eso sí, según apunta 'La Gazzeta Dello Sport', el agente del centrocampista español de 34 años estaría en solucionando los últimos flecos de un contrato que solo necesita la firma del canario para hacerse oficial. Según la prensa italiana, la le ofrece dos años de contrato, con un salario de cuatro millones anuales.

09.05 horas | La Juve ha negado que Cristiano se marche del club. "Cristiano Ronaldo es un pilar para la Juventus y estoy convencido que se quedará". Esas fueron las palabras de Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, después de los fuertes rumores sobre un supuesto interés de CR7 en abandonar Turín. Sin embargo, el golpe de anoche fue muy duro para la Juve. A pesar de los dos tantos de Cristiano, la "Vecchia Signora" quedó fuera de la Final a 8 y no estará entre los mejores de Europa.

08.50 horas | Dani Parejo debe reintegrarse al Valencia el próximo lunes en Paterna. No obstante, el lub ya le comunicó a sus agentes que no cuentan con él, por lo que la situación del medio de Coslada es delicada. En principio, Parejo se incorporará al trabajo y esperará acontecimientos sobre su futuro. El Villarreal parece el club mejor colocado para hacerse con sus servicios. Según varios medios, el Valencia podría pensar en traspasarle por algo menos de 10 millones.

08.30 horas | 'Sky Sport' analiza la situación del banquillo de la Juventus. El único nombre para una posible sustitución de Maurizio Sarri sería Simone Inzaghi. Ya la pasada temporada se especuló sobre su presencia en la agenda "bianconera" Está vinculado a la Lazio haseta 2022. Otra de las alternativas sería Mauricio Pochettino.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal !