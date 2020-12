Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de diciembre de 2020:

Solari ficha por el América de

El extécnico del vuelve a los banquillos tras el acuerdo al que ha llegado con el América mexicano para dirigir su rumbo. El argentino, que estaba en el equipo blanco en un cargo institucional a la espera de volver a dirigir, será el encargado de regresar a las Águilas al primer plano del fútbol mexicano.

Milik da el sí al Atleti

Tras la salida de Diego Costa, el peina el mercado en busca de un '9' que pueda sustituir al hispanobrasileño. Según "AS" Arkadius Milik habría dado el sí a los colchoneros quien negocian con el Nápoles para hacerse con sus servicios. De Laurentiis, su presidente, es duro de negociar y no bajará sus pretensiones de 15 millones. Ya en verano se rompieron las negociaciones con la .

La Juve, a por Fernando Llorente

Fernando Llorente vuelve a ser un mercado de fichajes más, uno de los nombres que más suena para cambiar de equipo. Al interés de varios equipos se suma el de la que busca delantero y que podría abandonar Nápoles por la ciudad turinesa como informa "La Gazzetta dello Sport". Pirlo, con quien coincidió, su gran valedor.

Zidane cierra la puerta a la salida de Isco y Marcelo

Zidane fue cuestionado por la noticia aparecida del interés del en Isco y de su posible salida así como la de Marcelo, pero cerró la puerta: "Los jugadores están entrenando todos bien, es la buena noticia para un entrenador. Son muy profesionales, serios. Me alegro de ver a todos los jugadores enchufados. Van a tener oportunidades para jugar. Cuento con todos mis jugadores. Son jugadores del Madrid. No me meto en si quieren salir o no, no lo puedo controlar. Lo que puedo decir es que están enchufadísimos, entrenan muy bien. Me duele porque son jugadores que quieren jugar".

Simeone y los posibles fichajes

El entrenador del Atlético de Madrid fue preguntado por los posibles sustitutos de Costa en el Atlético de Madrid asegurando que "paralelamente la dirección deportiva siempre trabaja ante cualquier situación que puede suceder. El club me contará lo que piensa. Si es que vienen o no a ocupar el lugar que Costa deja vacío". Al ser cuestionado por la posible llegada de Marcos Alonso el técnico simplemente afirmó que "no habló de lo que se opine desde fuera".

Diego Costa se marcha del Atlético

Diego Costa y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo este martes 29 de diciembre de 2020 para la rescisión de su contrato , tal y como lo ha anunciado el propio club rojiblanco. "El hispano-brasileño, que solicitó su salida al club por motivos personales, firmó la rescisión del contrato que le vinculaba hasta el 30 de junio de 2021".

Dybala no termina de renovar con la Juventus

La renovación de Dybala se ha convertido en cuestión de estado en la Juventus. El argentino, con contrato hasta junio 2022, no termina de dar una respuesta a la propuesta de renovación del club, que ya llega hasta los 10 millones de euros por temporada.

Loren, otra alternativa para sustituir a Diego Costa

La marcha de Diego Costa del Atlético de Madrid parece casi definitiva y los rumores sobre su sustituto comienzan a ser constantes. Según apunta la 'Cadena Ser' el delantero del es una opción muy real, en caso de que Costa abandone el equipo durante este mercado de invierno.

Pochettino podría ser clave para la llegada de Dele Alli al

La llegada de Mauricio Pochettino al PSG parece ser inminente, y con ella varias buenas noticias podrían darse en el conjunto parisino. Además de la posible renovación de Kylian Mbappé se une la opción de fichaje de Dele Alli, centrocampista del que ya fue clave con el entrenador argentino en el banquillo de los 'Spurs'.

Isco prefiere ir al Sevilla

Parece que Isco está en la puerta de salida del Real Madrid y el Sevilla es una de las opciones que más gustan al de Arroyo de la Miel. Según apunta el diario 'AS', el malagueño ya habría transmitido de, en caso de salir del Real Madrid, recalar en el conjunto de Nervión. De todas formas, la operación parece complicada debido al alto salario del mediapunta.

Dmitrovic, con varias ofertas de

Marko Dmitrivovic finaliza contrato con el el próximo 30 de junio y sus buenas campañas no han pasado desapercibidas en los equipos de LaLiga. , Betis y ya han tocado a la puerta del cancerbero, que todo hace indicar que abandonará el Eibar cuando expire su contrato.

El , tras la cesión de Kubo

Takefusa Kubo está gozando de muy pocas oportunidades en el de Unai Emery. Es por ello, que la cesión al club amarillo podría romperse y ahí entra en escena el Getafe. Los de Bordalás sueñan con la incoporación del japonés, que sería una auténtica atracción en el equipo de Bordalás. Sin embargo, la operación es bastante complicada en términos económicos.

Thomas Tuchel deja de ser entrenador del PSG

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Thomas Tuchel ha dejado de ser entrenador del PSG. El máximo favorito para relevar al alemán es Mauricio Pochettino. Puedes leer la noticia completa, AQUÍ.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 29 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.