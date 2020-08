Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de agosto de 2020

15:45 horas | Willian ha confirmado que se marcha del Chelsea en lo que era un secreto a voces. El jugador brasileño que estuvo en la agenda del y por el que suspiró durante mucho tiempo, decide dejar el equipo blue en busca de un nuevo reto.

15:10 horas | Cristiano Ronaldo sigue valorando la posibilidad de cambiar Turín por París, como informa FootMercato, en el que sería el mayor movimiento del mercado de fichajes. El portugués, tras la decepción en Europa en forma de eliminación de la , valoraría irse al , uno de los equipos más potentes del continente, con potencial económico para acometer su sueldo galáctico y donde probar una nueva aventura.

14:45 horas | Si Aubameyang se queda en Londres, como todo apunta tras las últimas conversaciones con el Arsenal, el que podría salir es Lacazette quien según Daily Star podría acabar en el Atlético por unos 33 millones de euros. Se le vinculó con los rojiblancos en el pasado y vuelve a sonar con fuerza si bien Costa o Morata tendrían que abandonar la nave colchonera.

14:15 horas | Era un secreto a voces y por fin se ha hecho oficial. El Lille francés se ha hecho con los servicios del joven mediapunta inglés sub-20 Angel Gomes. Firma hasta 2025 si bien quedará cedido en el Boavista la próxima temporada

🔴 We're delighted to officially announce the signing of @England U20 attacking midfielder Angel Gomes in a deal that runs until 2025. Angel will spend the 2020/21 campaign on loan at @boavistaoficial. #NewPlayerDetected #MercatoLOSC pic.twitter.com/5qAhWvgrjj