Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de octubre de 2021

OFICIAL: Pedri, hasta 2026 y una cláusula de 1.000 millones de euros

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona y el jugador Pedro González 'Pedri' han llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2026. La cláusula de rescisión queda fijada en 1.000 millones de euros.

El acto de firma del nuevo contrato que ligará al jugador canario durante lo que resta de temporada y los próximos 4 años se celebrará este viernes día 15 de octubre.

💎 @Pedri firmará este viernes su nuevo contrato#DreamTeen — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2021

Pedri, renovación hasta 2026 y cláusula "anti-jeques"

Hoy puede ser un día importante para el Barcelona. El canario entra en la recta final de su renovación, firmará hasta 2026 y verá aumentada su cláusula, que será de más de 600 "kilos". AQUÍ, más información.

Fekir habló sobre su posible renovación con el Betis

"Tres años ya, cómo pasa el tiempo, ¿eh?. Estoy muy bien, estoy muy contento y soy muy feliz aquí. Estoy aprendiendo día a día y espero que esto pueda seguir así. Se nota que la afición me quiere, eso me da mucha alegría y quiero devolvérselo en el campo. Estoy muy feliz aquí. Nunca se sabe en el fútbol, pero la verdad es que ahora no pienso en ofertas. Estoy en el Betis y estoy muy feliz aquí. Es normal que empecemos a hablar de una renovación porque me queda sólo este año y uno más. Vamos a hablar y vamos a ver", aseguró el centrocampista galo en los medios oficiales del club andaluz.

Victor Hugo, la última joya de Flamengo a la que mira Europa

Tras las ventas de Vinicius, Paquetá o Reinier, el '10', pichichi del prometedor Sub-17, es seguido desde España y el Watford ya ha hecho una oferta. AQUÍ, más información.

El Real Madrid está muy atento a los movimientos de mercado. Un objetivo de mercado es Frank Kessié, que está tasado en 55 millones de euros... aunque según el diario "As", el Madrid lo quiere gratis en junio porque acaba contrato con el Milan.

Fernando Reges quiere seguir en Sevilla y el cuadro de Nervión quiere renovarle cuanto antes. Según el diario ‘Abc’, la dirección deportiva que comanda Monchi en el club andaluz ha iniciado las conversaciones con su representante para renovar su contrato.

José Luis Gayà sigue pendiente de renovar su contrato con el Valencia CF. El capitán ché sigue teniendo su continuidad como primer objetivo, pero el cuadro azulgrana sigue de cerca su futuro. Siempre ha querido ficharle y apurará sus opciones.

El cuarto capitán del Barcelona sigue con su futuro en el aire. Si el pasado mes el presidente Laporta decía que solo faltaba la firma para anunciar que ampliaba contrato, ahora la negociación se ha estancado. La renovación de Roberto sigue parada.

Joao Félix es uno de los grandes objetivos del Liverpool. Según la prensa inglesa, Jurgen Klopp estaría encantado de poder fichar al luso de cara al próximo verano. Varios medios ingleses apuntan a un interés real, pero sin oferta concreta. El Atleti no quiere negociar.

Pochettino avisa al Real Madrid: "El PSG intentará seducir a Mbappe"

"A los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Tienen entornos y gente que aconseja, pero ellos tienen su propia decisión. Kylian tomará la decisión que tenga que tomar, y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, con 22 años y un gran potencial. ¿Quién puede pensar que el PSG no quiere que continúe aquí por muchos años más? El club va a intentar convencerlo y seducirlo para que continúe aquí", comentó en una entrevista a "Cope".

El Bayern entra en escena por Haaland y enfada a Lewandowski

Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern de Munich, abrió la caja de los truenos aireando el interés del club bávaro por el delantero noruego. Pero hay alguien a quien a eso no le ha sentado bien, según el diario Bild: Robert Lewandowski. El polaco, serio candidato al Balón de Oro, habría sentido "frustración" y "tristeza" tras escuchar esas declaraciones. Lewnadowski acaba contrato en 2023. "Haaland es un gran jugador y un gran chico a nivel humano. Lógicamente estamos interesados en sus prestaciones, no tendría sentido no seguir a un futbolista que prácticamente marca un gol por partido", dijo Salihamidzic.

Szalai, en la órbita de Atlético y Sevilla

El Atlético de Madrid y el Sevilla pelean por un defensa: el húngaro Szalai, jugador del Fenerbache que cuenta con 23 años y que ya dio que hablar en la pasada Eurocopa. El Sevilla, ante los contínuos rumores de una posible salida de Jules Koundé, sondea el mercado para cerrar un posible sustituto, según el diario Estadio Deportivo. El otro pretendiente del zaguero húngaro es el Atlético de Madrid. Según el diario AS, el Fenerbache no vendería al jugador por menos de 20 millones de euros.

El artículo sigue a continuación

¡ Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 14 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.