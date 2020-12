Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Ferro vuelve a sonar para el

Parece que esta vez sí, el Valencia reforzará su defensa con un central. Ahora mismo, el favorito en las quinielas es Ferro, del , aunque Diogo Leite, del , sigue sonando con fuerza y no se descarta tampoco su llegada.

Según "Superdeporte", ya existe un principio de acuerdo entre clubes para que el centrocampista del , Étienne Capoue, fiche por el . El cuadro amarillo se ha lanzado a cerrar su fichaje tras la grave lesión de Vicente Iborra con rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Su sustituto será Capoue, que era el mediocentro que quería Javi Gracia para su Valencia.

El tienta a Fabián

Además de Milik, el Atlético sigue a otro futbolista del Nápoles. Según apunta 'La Gazzetta dello Sport' el club rojiblanco sigue desde hace tiempo a Fabián. Desde el club rojiblanco saben de las dificultades que entraña en fichaje, pero en caso de perder a uno de los futbolistas del centro del campo, los rojiblancos se lanzarían a por el centrocampista español.

Jovic tiene varias ofertas sobre la mesa

Luka Jovic no termina de encajar en el y podría abandonar la disciplina blanca en este próximo mercado de invierno. De hecho, varios son los clubes que ya han llamado a su puerta. , Eintracht de Frankfurt o son los que más insistencia están mostrando en hacerse con los servicios de delantero serbio.

Pastore no quiere salir en enero

Según apunta el periódico romano "Il Messaggero", Javier Pastore descarta la posibilidad de salir de la AS en enero. El argentino no ha jugado ni un sólo partido oficial desde hace seis meses y está en una posición delicada por su alta ficha. Maneja propuestas en Catar y , pero por ahora no contempla salir del club "giallorosso". ¿Seguirá en Roma?

Acuerdo -Tuchel para el finiquito

Thomas Tuchel y el PSG han llegado a un principio de acuerdo sobre la salida del alemán. Según informan los compañeros del portal "Spox", Thomas Tuchel llegó a un acuerdo con los dirigentes del Paris Saint-Germain para liquidar su contrato. La indemnización se situaría entre 7 y 8 millones de euros, aproximadamente.

Messi no tiene decidido su futuro

Leo Messi aseguró no saber qué hará a partir del 30 de junio. El futbolista concedió una entrevista a Jordi Évole y no desveló sus planes de cara a la próxima temporada. Recordemos que Messi finaliza contrato con el FC el próximo 30 de junio y que ya se quisó marchar del club el pasado verano, aunque finalmente se quedó en Barcelona, en una entrevista a Goal que fue exclusiva mundial.

Milik, objeto de deseo del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sigue peinando el mercado en busca de un atacante, y más aún después de la posible marcha de Diego Costa. El mejor colocado es Arkadiusz Milik, punta del Nápoles que no juega en el conjunto italiano, que termina contrato el próximo 30 de junio y que no va a renovar. El equipo napolitano espera poder sacar una cantidad en torno a los 10 millones de euros por él.

¿Rafa Benítez al ?

Rafa Benítez es uno de los técnicos mejor colocados para hacerse con las riendas del Arsenal. De momento Mikel Arteta aguanta, pero en caso de ser cesado, el madrileño parte con mucha fuerza para hacerse con su puesto, debido al gran cartel que Benítez tiene en .

Diego Costa estaría pensando en rescindir su contrato

Apunta el diario 'AS' que Diego Costa podría solicitar al Atlético de Madrid la rescisión de su contrato este mes de enero debido a problemas personales. Si eso ocurriese, Simeone se quedaría solamente con Luis Suárez como delantero centro y posiblemente el Atlético de Madrid tendría que acudir al mercado invernal para reforzar el ataque.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.