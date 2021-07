Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 31 de julio de 2021

El jugador peruano deja el Rayo Vallecano y es nuevo futbolista de Boca Juniors.

El West Ham se entromete con el Sevilla por Zouma

Kurt Zouma estaba incluido en la propuesta del Chelsea al Sevilla por hacerse con los servicios de Koundé. Pero el interés hispalense por el central no es el único ya que al margen del Tottenham y el Crystal Palace se ha unido el West Ham según "Telefoot". Los blues le tienen en la rampa de salida y mantiene negociaciones con hasta tres clubes distintos en una auténtica subasta para ver quién se lo lleva.

James Rodríguez descarta volver al Real Madrid

James Rodríguez dejó la capital española el verano pasado para unirse al Everton, pero los rumores de un posible regreso comenzaron a circular cuando el técnico Carlo Ancelotti dejó los Toffees para volver al Bernabéu para una segunda etapa. El jugador de 30 años dice que no le interesa volver a Madrid e insiste en que "No, no lo creo. Es un ciclo cerrado ahora, que no se va a repetir". El cafetero añadió que "estoy entrenando bien y duro. No sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar. En el fútbol y en la vida no sabemos nada".

El Arsenal ofrece la renovación a Xhaka

Los Gunners están considerando seriamente una extensión de contrato para el centrocampista suizo. El Arsenal ha revertido la situación de Xhaka y ahora podría proponerle una extensión de contrato a pesar de tener una oferta de la Roma sobre la mesa, según informa "The Athletic". Se daba por hecho que Xhaka iba a salir del club este verano tras perder peso en el equipo de Mikel Arteta pero su mejoría en la Eurocopa 2020 parece haber sido un punto de inflexión en el pensamiento de los Gunners.

Griezmann y Coutinho seguirán en el Barça

El futuro de Antoine Griezmann y Philippe Coutinho lleva siendo desde hace tiempo una de las grandes especulaciones del verano. Griezmann había sido vinculado recientemente con un regreso al Atlético de Madrid, mientras que se decía que el equipo catalán estaba ansioso por vender al internacional brasileño. Sin embargo, "AS" informa que ambos jugadores seguirán en el Barça la próxima temporada ya que Ronald Koeman dice que ambos jugarán un papel para su equipo.

El Aston Villa aceptará la oferta del City por Grealish: 116 millones

El mediocampista se convertirá en el fichaje más caro de la Premier League después de que el Aston Villa acepte la oferta de 116 millones de euros del Manchester City por Jack Grealish, tal y como afirma "Sky Sports". El equipo citizen hizo la oferta hace 24 horas y aunque los 'villanos' aún no ha dado una respuesta, están listos para dar el visto bueno por el centrocampista inglés.

El Leeds vuelve a la carga por Adama Traoré

El Leeds ha hecho una oferta importante cercana a los 40 millones de euros por el español Adama Traoré, según informa "Transfer Window". El jugador de los Wolves y que estuvo presente en la pasada Eurocopa con la Roja, ha estado vinculado al Liverpool quien finalmente descartó su fichaje, hecho que han aprovechado los Whites para lanzarse a por el excanterano del Barcelona.

El artículo sigue a continuación

Lautaro solo saldrá del Inter si es a España

El Inter quiere venderle para equilibrar sus cuentas pero el jugador solo quiere ir a España en caso de tener que abandonar Italia. Según el "Daily Mail" el Arsenal estaba pendiente del argentino pero se ha topado con la negativa del jugador que vería con buenos ojos un pase a España. Barcelona, en el pasado, Real Madrid y Atlético de Madrid, quienes busca un '9' serían las mejores opciones, aunque difíciles para el interista.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 31 de julio de 2021. Una vez finalizada LaLiga, la ventana de fichajes estará abierta hasta el 31 de agosto. Pero los movimientos ya han empezado y te lo contamos en Goal.com.