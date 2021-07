Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de julio de 2021

Kalimuendo, opción para el ataque del Betis

Según la web "Homme du Match", el Betis ha preguntado al PSG por la posibilidad de conseguir la cesión del joven delantero de 19 años. Kalimuendo es una de las grandes perlas de la cantera parisina y el curso pasado jugó a préstamo en el Lens y marcó 7 goles y repartió 5 asistencias.

Ya es oficial: El Real Madrid renueva a Carvajal

"El Real Madrid C. F. y Dani Carvajal han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025", explica la web oficial del club blanco.

El Real Madrid quiere renovar a Benzema

Karim Benzema podría renovar con el Real Madrid, según "Marca". El contrato actual del francés expira en 2022, pero los blancos están listos para entregarle una nueva renovación por un año como hace habitualmente con los jugadores ya veteranos. Benzema marcó 23 goles en 34 partidos de Primera Liga con el Real Madrid la temporada pasada.

Las aristas de la negociación entre el Sevilla y el Chelsea por Koundé

Los clubes han iniciado las conversaciones pero la oferta de 35 millones no colmaría la valoración que el club de Nervión hace de Koundé. Aquí te contamos todos los detalles

Calleja se resigna a que Joselu deje el Alavés

"Tenía la idea de escuchar algunas ofertas y estudiarlas y que quería intentar tomar una solución lo más rápido posible que favoreciera a las partes. No es la situación más cómoda pero forma parte del fútbol", comentó el técnico en una entrevista a Efe sobre el jugador que interesa al Sevilla para reforzar su delantera.

El Tottenham no quiere vender a Bergwijn

El Ajax sigue interesado en el extremo del Tottenham Steven Bergwijn, pero Fabrizio Romano asegura que los Spurs son reacios a venderle a pesar de que ha tenido problemas para adaptarse a la Premier League desde su llegada.

Ziyech, gran objetivo del Milan

El extremo del Chelsea, Hakim Ziyech, es uno de los principales objetivos del AC Milan, afirma "Calciomercato". El ex del Ajax no ha sido titular en su primer curso en Stamford Bridge y podría considerar un cambio de aires a San Siro.

Odegaard no descarta volver a salir del Madrid

La "Cadena Ser" aseguró que Martin Odegaard no descarta volver a salir del Real Madrid tras comenzar la pretemporada con titubeo y ver que puede perder su plaza en el centro del campo dado que Modric, Kroos, Casemiro e incluso Valverde, aparecen por delante también para Ancelotti. El Arsenal le quiere en sus filas y el noruego no quiere una temporada en blanco que frene su crecimiento por lo que podría poner rumbo a Londres de nuevo para juntarse con Arteta acorde a dicha información.

El Arsenal se une a la puja por Lautaro

El Inter sigue pensando en vender para poder balancear sus cuentas y uno de los jugadores por los que podría sacar más dinero es Lautaro Martínez. Si hace un año se vinculaba al Barça e incluso se habló de Real Madrid y Atlético, ahora es el Arsenal el último en preguntar por el argentino según cuenta "Telegraph". 90 millones de euros es el precio de salida por el habilidoso delantero, una cifra demasiado prohibitiva para muchos clubes, pero el equiipo londinense busca un revulsivo para volver a lo alto de la Premier.

Rafinha puede acabar en el Sassuolo

Sassuolo se marca como objetivo al centrocampista del PSG Rafinha según informa "Corriere dello Sport". El ex del Barcelona no cuenta para Pochettino y podría salir del equipo parisino mientras que el conjunto italiano se fija en el hispano-brasileño si sale Locatelli a la Juventus como se dice. El precio podría rondar los 10 millones de euros ya que hay interés de equipos de Inglaterra y Turquía.

Jovic lo deja claro: "Si hay cesión, a un club que reconozca mi calidad"

Luka Jovic repasó su situación en una entrevista para "Informer" en la que reconoció que "no he hablado con Ancelotti sobre mi situación" y dejó claro que "si hay cesión, la prioridad es estar en un club que reconozca mi calidad suficiente para ser una opción constante en el once". Pese a sus dos últimos años con poco brillo y ser cuestionado por fichar por el Real Madrid, afirma que "no puedes perder nada estando en el Madrid, solo ganar".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 29 de julio de 2021. Una vez finalizada LaLiga, la ventana de fichajes estará abierta hasta el 31 de agosto. Pero los movimientos ya han empezado y te lo contamos en Goal.com.