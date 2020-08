Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado de fichajes: Los mejores traspasos y rumores del día

La prioridad de Coutinho es regresar a la Premier League

23.03 horas | El jugador está esperando que finalice la Champions para resolver dónde jugará la próxima temporada. Desde The Telegraph apuntan que el se adelantó en esta carrera, pero quiere que el brasileño llegue como cedido.

La busca hacer caja

22.14 horas | Según destaca Mundo Deportivo, el club vasco espera ofertas por Diego Llorente y Willian José. El defensor estuvo en la mira del Mónaco, pero, finalmente, se cayó la operación.

Robinho se quedó sin equipo

21.27 horas | El , campeón de la Superliga de , comunicó a través de las redes sociales que el brasileño no seguirá en el club durante próxima temporada.

¿Arturo Vidal le manda un mensaje a Setién?

20.51 horas | "Cuando la temporada no es tan buena, siempre hay que hacer un balance", aseguró el chileno en una entrevista con Mundo Deportivo. Y agregó el centrocampista: "El futuro se tiene que ver, la gente que está a cargo tiene que decidir cuál es el mejor futuro para el . En ese sentido lo dije, no diciendo ya que se tenga que cambiar. Si se gana o no la Champions, la gente que está a cargo tendrá que tomar decisiones, pero si sigue, bien también, porque es un buen entrenador (Setién), que habla mucho con los jugadores, y a él le haría muy bien, pero esa no es mi labor.

El Norwich se pone duro con el

20.11 horas | Sky Sports informa que la oferta que realizó el campeón de la Premier League por Jamal Lewis habría sido rechazada. ¿Cuánto pagaban por el lateral izquierdo? Una cifra cercana a los 11 millones de euros.

Marco Giampaolo, nuevo entrenador del

19.34 horas | El exentrenador del Milan firmó un contrato por dos años, según informó la entidad turinesa en un comunicado oficial.

Unai Emery insiste con “quitarle” jugadores al

19.09 horas | Son dos las prioridades del ahora entrenador del : Francis Coquelin y Dani Parejo. Las operaciones son posibles porque desde la institución Che no parecen contar con ambos futbolistas para la próxima temporada.

La quiere la continuidad de Smalling

18.34 horas | El central, tras estar cedido en el equipo italiano, volvió al . Sin embargo, desde informan que la entidad de la capital buscará adquirir definitivamente el pase del jugador. Según The Sun, la posibilidad es real con la llegada de Dan Friedkin, el nuevo dueño del club romano.

18.00 horas | El fichaje de Yangel Herrera por el Valencia CF sigue en compás de espera. Hay acuerdo con su club, el , y con el jugador, pero ocupa plaza de extracomunitario. El venezolano mantiene su deseo de jugar en Mestalla, pero necesita que o bien Gabriel Paulista consiga la doble nacionalidad española para poder fichar como extracomunitario, o bien que el club se desprenda de uno de los tres que tienen en plantilla, que son Gabriel, Maxi Gómez y Kang In Lee. Por ahora, Yangel esperara al Valencia, pero no podrá hacerlo eternamente.

Interés del en Juan Mata

17.30 horas | Interés del Fenerbahce turco en Juan Mata. Según varios medios de comnicación turcos, el Fenerbahce pretende fichar al volante del Manchester United, al que le queda un año de contrato con los 'red devils'. El verano pasado ya hubo rumores similares sobre el ex fútbolista del Valencia en Turquía.

17.05 horas | El anuncio ya es oficial. El ha fichado a Arda Turan, que volverá así a la que fue su casa. El turco, que estaba sin equipo y que completó un rotundo fracaso en el FC Barcelona, volverá así al 'Galata'. Y por cierto, en su nueva aventura en Turquía, Arda coincidirá de nuevo con 'El Tigre', el delantero colombiano Radamel Falcao, con el que jugó en el entre 2011 y 2013.

💊 Arda Turan, sponsorumuz hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/C7s2QcVXxc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2020

y : Aún sin acuerdo por Cabrera

16.45 horas | RCD Espanyol y Benfica siguen negociando por Leandro Cabrera, pero aún no tienen acuerdo. El club "perico" pide un desembolso de 15 millones para vender al central uruguayo, mientras que la entidad lisboeta está ofreciendo 9 millones de euros más otro en variables. Ambas partes esperan poder limar asperezas y acabar cerrando el trato cuanto antes. El Benfica, que acaba de fichar a Pedrinho, sigue buscando potenciar una gran plantilla para satisfacer a su nuevo técnico. Jorge Jesús.

16.30 horas | Era un secreto a voces, pero ya se ha hecho oficial. El Benfica, a petición expresa de su nuevo entrenador, Jorge Jesús, ha anunciado el fichaje de Pedrinho. El conjunto lisboeta firma a este extremo brasileño de 22 años por 20 millones de euros que sonó en su día para el FC Barcelona. Pedrinho será una de las grandes estrellas de "Las Águilas" este próximo curso.

Javi Martínez podría abandonar el Bayern de Múnich

16.10 | Javi Martínez podría abandonar el Bayern de Múnich. Existe un fuerte interés del Stade Rennais, por medio de su nuevo director deportivo, Florian Maurice, que se ha fijado en Javi Martínez para apuntalar su equipo, según 'Kicker Sportmagazine'. El jugador no tiene claro si seguirá o no en , por lo que dará un tiempo de reflexión cuando el cuadro bávaro acabe la presente Champions. Veremos si acaba finalmente en o si acaba regresando a 'su' de toda la vida.

Cavani podría recalar en el Atlético Mineiro

15.50 horas | Edinson Cavani podría recalar en el Atletico Mineiro brasileño, que dirige Jorge Sampaoli, para la próxima temporada, según informaciones de Globoesporte. El equipo carioca ya habría contactado con el jugador uruguayo de 33 años, para que fuera la gran estrella del proyecto. El uruguayo, que ha sido vinculado recientemente con Benfica, aún sigue sin encontrar equipo. Acabó contrato con el y por ahora, no tiene una oferta en firme por sus servicios.

15.00 horas | David Silva abandonará el Manchester City esta temporada, pero sigue sin equipo para el próximo curso. En declaraciones a 'Onda Cero', su padre ha comentado que "un día me dice una cosa y al siguiente otra, pero quiere seguir en Europa. La Liga italiana le gusta muchísimo. No me importaría que fuera a Roma", ha comentado. Cabe recordar que, en las últimas horas, se ha especulado muchísimo con la posibilidad de que Silva esté en la órbita de la , algo que su director deportivo negó hace unos días.

14.35 horas | Thiago Alcántara no quiere continuar en el Bayern de Múnich. En el club bávaro tienen claro esto y saben que termina contrato en 2021. Precisamente por eso, porque saben que hay interés del Liverpool y porque saben que el hispano-brasileño podría abandonar el club, el técnico Hansi Flick, el técnico, ha dado más pistas sobre el futuro del centrocampista. “Puedo entender cuando un jugador quiere moverse. Si Thiago quiere jugar en la Premier League ahora, lo entiendo totalmente”, explicó Flick a 'Sport1'. Parece que Thiago se irá de Múnich.

14.05 horas | Su contrato acaba en 2021 y aunque estuvo cerca de salir, quiere cumplir su contrato con el FC Barcelona. Así lo ha confirmado Arturo Vidal enuna entrevista concedida a "Mundo Deportivo", donde ha comentado: "Me queda un año de contrato y con todo lo que ha pasado, en este momento me siento importante, tengo mucho cariño al equipo, tengo muy buenos amigos y espero terminar mi contrato. Quiero ganar la Champions si Dios quiere", ha dicho el chileno.

14.00 horas | La prensa italiana asegura que Marc Roca podría acabar en Italia. Así lo publica "TuttoMercato", que indica que la operación se podría negociar entre los 18 y los 20 millones de euros. Un precio razonable para el RCD Espanyol, que acaba de descender a Segunda. También se indica que el estaría tratando de adelantarse a la , que también se habría fijado en el canterano "perico".

13.15 horas | El Betis busca portero y Claudio Bravo estaría disponible. El portero chileno de 37 años termina contrato con el Manchester City cuando concluya la Champions y sería libre de elegir su nuevo equipo. Sin duda, el ex del Barça seria toda una garantía para defender la meta bética. "Es una institución que tiene una gran historia en , muchos aficionados; son clubes que a cualquier jugador le llaman la atención", ha dicho Bravo en sus redes sociales.

12.55 horas | Como suena. Así lo ha revelado Amedeo Carboni, leyenda del Valencia CF, desde Italia. El transalpino, que fue director deportivo valencianista en su día, ha revelado que tuvo casi fichado a Cristiano Ronaldo en 2007, en una época en la que se sentía molesto con el Manchester United. Carboni tenía el "sí" de Cristiano y hasta los contratos firmados por Mendes, pero al final la operación se vino abajo.

12.20 horas | Santi Cazorla comienza su aventura en el Al-Sadd de . El ex jugador del Villarreal ha comentado que su nuevo equipo "es uno de los más grandes del páís" y que la figura de Xavi Hernández ha sido vital para que fichase por el Al-Sadd, porque "es un referente para mi". Así lo ha explicado el propio Cazorla en un vídeo que ha lanzado Al-Sadd en sus redes sociales.

12.10 horas | El colombiano no volverá a vestir la camiseta blanca, según informa el diario "As". Para este periódico, James ya ha puesto el punto y final a su etapa en el Madrid. Si los de Zidane remontan la eliminatoria ante el City, el colombiano se limitará a entrenar con el equipo, pero sin opciones de jugar. Desde hace semanas, el agente Jorge Mendes trabaja para encontrarle a James un nuevo equipo.

: Quieren el regreso de Jony y de Pedraza

11.50 horas | En el Deportivo Alavés quieren que Jony Rodríguez y Alfonso Pedraza regresen a Vitoria. El extremo tiene contrato en vigor con la Lazio de Roma y el carrilero acaba contrato esta tenporada con el Villarreal después de haber sido cedido en el Real este curso. En la secretaría técnica del Alavés consideran que estos dos fichajes serían ideales para el modelo de juego que quiere implantar Pablo Machín, en nuevo entrenador del cuadro "babazorro".

Lucas Torreira, en el radar de la Fiorentina

11.30 horas | Lucas Torreira podría cambiar de aires y abandonar el Arsenal. Según informa 'La Gazzetta dello Sport', el mediocentro uruguayo, en su día pretendido por el Atlético de Madrid, podría acabar recalando en la Fiorentina de la . El futbolista no se encuentra cómodo en el Arsenal y quiere salir. Su sueldo, de unos 3 millones anuales, no sería un obstáculo, porque el jugador desea volver a sentirse importante. Y según "La Gazzetta", ha alegido la Fiorentina.

Paratici, objetivo de la AS Roma

11.10 horas | El día después de la eliminación a manos del FC, la AS Roma se plantea su futuro. Según apunta 'La Gazzetta dello Sport', Dan Friedkin, nuevo propietario de la Roma, pretende la contratación de Fabio Paratici, director deportivo de la , para que se ocupe del mercado del club capitalino. Friedkin ha comprado el club por 591 millones de euros y planea una inversión inmediata de 80 "kilos" para potenciar la plantilla

10.40 horas | Sorprendente rumor, que resuena con fuerza desde París. Según informa el diario "L'Equipe", Massimiliano Allegri podría sustituir a Thomas Tuchel en el banquillo del PSG en la próximas fechas La relación entre el alemán y el director deportivo del conjunto parisino, Leonardo, no es precisamente la mejor, ni la más fluida. Precisamente por eso, el diario apunta que el director deportivo parisino podría apostar por Allegri como uno de los candidatos principales para hacerse con el cargo de entrenador parisino.

10.25 horas | El caso de Willian Borges está cada día que pasa, más cerca de resolverse. El jugador ha rechazado hasta tres ofertas de renovación del y está muy cerca de acabar siendo nuevo jugador del Arsenal. ¿El motivo? Su actual equipo le ofrece sólo dos años de contrato, mientras que el brasileño, que ya tiene 31 años de edad, quiere tres. Algo que sí parece ofrecerle el Arsenal, que ahora mismo es favorito para hacerse con su fichaje.

10.05 horas | Ni el Atlético quiere vender, ni Thomas quiere irse. Es la respuesta definitiva que se ha llevado el Arsenal tras volver a preguntar por Thomas Partey. El club de Londres, quería que los rojiblancos negociasen por debajo de la cláusula del ghanés, pero la negativa colchonera ha sido definitiva. Al no abonarse la cláusula, el Atleti no escucha ofertas y el jugador se quedará en Madrid, donde tiene contrato en vigor. Cuando termine la Champions, ambas partes reactivarán conversaciones para intentar mejorar el contrato del jugador.

09.50 horas | El delantero colombiano desea jugar en el próximo curso. Desvinculado ya del Real , el 'Cucho' tiene muchos pretendientes haciendo cola: se habla del interés del CF, de un posible regreso al o de las gestiones que quiere llevar a cabo el Club Atlético . El jugador asegura que decidirá su futuro la próxima semana, porque quiere encontrar destino cuanto antes para incorporarse cuanto antes a la pretemporada.

09.30 horas | Tal y como publica el diario "As", la Real Sociedad es uno de los equipos interesados en José Juan Macías. El delantero mexicano de 20 años podría salir de la de Guadalajara por una cifra entorno a los 10 millones de euros. Además del conjunto donostiarra, otros equipos interesados en el azteca son el Olympique de , la Lazio o el .

09.20 horas | Diogo Leite, a cinco millones del Valencia CF. Aunque en el club de Mestalla siguen pendiente de la 'Operación Salida' y de poder hacer 'caja' con diferentes jugadores, uno de los refuerzos será el defensa del , Diego Leite. Según informa 'Superdeporte', el portugués, que no ha logrado ser titular en su equipo y tiene 21 años, está muy cerca de fichar por el cuadro valencianista. La operación puede rondar los 15 millones de euros mas cinco en variables, cuando el pasado mes de enero estaba cifrada en 20 kilos.

08.50 horas | Eric García es el protagonista del mercado de fichajes. El jugador no desea prolongar su contrato, que acaba en 2021, tal y como reconoció su entrenador, Pep Guardiola. Según puedes leer en Goal, ahora el Barça está a sólo 8 millones de euros de poder convencer al Manchester City de que se lo traspase. El City pide como mínimo 23 millones y el Barça llega hasta los 15 millones. Es decir, que aún tendría que mejorar su oferta para llevarse al zaguero.

El artículo sigue a continuación

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 7 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .