Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 4 de febrero de 2021

El Granada confirma la salida de Rui Silva en junio

"Hasta el último momento lo hemos intentado, pero hace unas semanas nos transmitió su representante que no iba a renovar. El Granada no puede acercarse a las ofertas que ha tenido de otros clubes. Mientras Rui Silva lleve la camiseta del Granada lo defiendo a muerte, su compromiso es de matrícula de honor desde el primer día que llegó. Está dando un rendimiento extraordinario y vamos a disfrutarlo hasta el último día que esté en Granada", explicó el director deportivo, Fran Sánchez.

El Elche anuncia el fichaje de Helibelton Palacios

El Elche CF ha firmado al futbolista colombiano Helibelton Palacios. El defensor nacido en Santander de Quilichao, Colombia, (11 de junio de 1993), ocupa la posición de lateral derecho. Helibelton Palacios ha jugado en el Deportivo de Cali, CD La Equidad y Atlético Nacional en Colombia. Además, tuvo una etapa en Europa en el Club Brujas de Bélgica. Ha tenido presencia en diversos partidos de la Selección de Colombia.

Barrenetxea renueva con la Real Sociedad hasta 2026

La Real Sociedad y Ander Barrenetxea han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del atacante hasta el 30 de junio de 2027. El donostiarra, acompañado por el presidente, Jokin Aperribay, y el Director de Fútbol, Roberto Olabe, ha firmado su nueva vinculación esta tarde en las oficinas del Reale Arena y ha atendido a los medios en rueda de prensa.

Dzeko se irá en verano de la Roma

Edin Dzeko está llamado a dejar la Roma al final de la temporada, según asegura Corriere dello Sport. El exdelantero del Manchester City podría regresar a Inglaterra y el Everton está entre los clubes de la Premier League que se dice que están interesados en ficharle.

El Dortmund le baja el precio a Sancho

Según SportBild, el club alemán es consciente de que el mercado ha caído por la crisis del coronavirus y estarán dispuestos a vender a Jadon Sancho por alrededor de 90 millones de euros después de que el pasado verano bloquearan su marcha al Manchester United al solicitar más de 100 'kilos'.

Di María ve a Messi en el Barça y Koeman le responde

Ronald Koeman, técnico del FC Barcelona, aseguró o en rueda de prensa tras el duelo ante el Granada y ha estallado tras las palabras de Di María , en las que el argentino afirmaba que había "muchas posibilidades" de que el '10' fichase por el PSG.

"Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça".

John Terry, candidato al banquillo del Bournemouth

La leyenda del Chelsea, John Terry, está en camino de asumir por primera vez el reto de ser entrenador de un equipo de la mano del Bournemouth, según informa el Daily Mail. El exdefensor de Inglaterra se encuentra actualmente en el Aston Villa, donde trabaja como asistente de Dean Smith.

Jesé: "Mbappe tiene muchas ganas de ir al Real Madrid"

El reciente fichaje de la UD Las Palmas y excompañero de Mbappe en el PSG, Jesé Rodríguez, ha dicho que el delantero francés "tiene muchas ganas de ir al Real Madrid". En una entrevista en El Partidazo de COPE, el canario ha contado que el ídolo de Mbappe "siempre ha sido Cristiano Ronaldo" y que además "le encanta el Madrid y estoy seguro de que va a jugar allí algún día".

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 4 de febrero de 2021. Este lunes cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio pero el mercado se sigue moviendo.